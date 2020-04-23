智財權一次搞懂！李永然律師新作《智財權管理及運用法律手冊》

▲李永然律師與亞信智慧財產權團隊共同策劃《智財權管理及運用法律手冊》，讓你一次搞懂智財權。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／台北報導

當有人仿冒自家公司的商標，該怎麼辦？「焦糖哥哥」的名字是屬於電視台還是焦糖哥哥本人所有？追劇神器APP違反《著作權法》了嗎？研究成果公開後，最遲應於多久時間內申請專利？這些常見的智慧財產權問題令你感到困擾嗎？以上常見的問題都可以在國內知名大律師李永然律師與亞信智慧財產權團隊共同策劃的《智財權管理及運用法律手冊》中，找到問題的解答。

在這個競爭激烈的時代，企業如欲擺脫完全競爭態勢，只能儘量朝向完全獨占的方向進行，而「智慧財產」在企業進行這樣的過程時，便屬於可運用的工具之一。因此，近年來，智慧財產權在國內日益受重視，其中，科技、資訊工業可以說對智慧財產權相當重視，而其管理更具有必要性。

所謂的智慧財產權是人類創造出具經濟價值的財產權利；智慧財產權必須轉化為具體有形的產品，方能顯出其財產權的價值，包括：商標權、專利權、著作權、營業秘密權、Know-how等。

政府也越來越重視智慧財產權的保護，例如資策會科技法律研究所創意智財中心提出「智慧財產治理實務守則」；經濟部工業局也公布《台灣智慧財產管理規範（簡稱TIPS）》，以目標導向、流程管理、PDCA管理循環（Plan-Do-Check-Act）形成有系統的管理架構，更正式將智財權的管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級。

有感於智慧財產權糾紛日益增加，永然聯合法律事務所與亞信智慧財產權團隊共同策劃《智財權管理及運用法律手冊》，由李永然律師結合律師與專利商標專家，將智慧財產權相關問題，分為五大篇介紹，包括：一、智慧財產權管理篇；二、商標權篇；三、著作權篇；四、專利權篇；五、營業秘密權篇。手冊中藉由舉例讓讀者易懂，再透過專家的解說，讓你輕鬆搞懂智財權的眉角。

《智財權管理及運用法律手冊》由永然法律基金會捐印，欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，並寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。若索取兩本以上，請參考永然文化網站！