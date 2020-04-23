星巴克2店員染疫　全為「無症狀感染者」…已緊急篩檢2300人！

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市一家星巴克再次有一位員工感染新冠肺炎，目前已累計兩位員工確診，而且都是無症狀感染者。目前，涉事門店已全面消毒，廣州其他星巴克門店均執行一級防護。據廣州越秀區疾控中心要求，19日開始對14天內進入星巴克所在百貨公司的所有人員免費進行核酸檢測。

根據廣州市衛健委4月22日通報，4月21日0時至24時，新增無症狀感染者4例。其中，新增1例無症狀感染者為31歲男性，籍貫廣東，常住廣州市龍鳳街，在環市東路星巴克好世界廣場店工作。此前20日，星巴克確認該門店一員工感染新冠肺炎，已入院治療。

此前，廣州好世界廣場官方微信曾在4月18日發出一則《關於新冠疫情防控的緊急通知》。通知稱，該百貨管理公司接到越秀區疾控中心通知，星巴克好世界店有一名員工診斷為新冠肺炎疑似病例。根據越秀區疾控中心要求，在14天之內進入星巴克好世界店的人員以及百貨公司所有員工必須在4月19日18時之前，到指定地點免費進行核酸檢測。

4月20日，廣州衛健委官方微信發布文章稱，上述疑似病例根據《疫情通報4月18日廣州市新冠肺炎疫情情況》顯示，實為無症狀感染者。截至20日，已有2300人進行核酸檢測。

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