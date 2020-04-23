影／吳斯懷力挺陳道輝「絕對沒說謊」：國防部把紀錄拿出來

記者楊蕓／台北報導

針對敦睦艦隊支隊長陳道輝22日在立院以電話備詢時，說「發燒5員當中，因為有1員比較嚴重，所以有回報，剩下4員並沒有回報」，遭國防部打臉，並稱均無有任何人員發燒紀錄。國民黨立委吳斯懷23日受訪時力挺陳道輝，認為他絕對沒有隱匿案情或說謊，至於每個層級有無按照事實、就診紀錄回報，國防部應把紀錄拿出來一次查清楚。

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，支隊長陳道輝22日上午透過電話說明，發燒5員當中，因為有1員比較嚴重，所以有回報，剩下4員並沒有回報。然而國防部卻在22日晚間打臉陳道輝說法，強調均無有任何人員發燒紀錄。

對此，吳斯懷23日在立法院受訪時，力挺陳道輝的說法，他表示，用事實真相說明，航海日誌及船上就診紀錄都會有完整書面，不需要跟著網路傳言，「我相信支隊長，有一點我要幫支隊長說話，他絕對沒有隱匿案情或說謊，他陳報是依據專業判斷，有人發燒住病房兩天，就按規定回報，其他是輕微發燒，他是按照醫官專業判對回報。」

國防部日前聲稱僅有磐石艦上有5人出現發燒徵狀，但22日海軍副司令梅家樹備詢時改口，「康定艦發燒有1位，岳飛艦的發燒看診的有2位」，總計目前有8位出現發燒徵狀。

吳斯懷表示，艦上都由艦長初步對官兵進行篩檢，再呈報給支隊長旗艦，這是海軍多年來作業程序，應該不會有問題。

他強調，每個層級有沒有按照事實、就診紀錄回報，國防部應該把相關紀錄拿出來一次說清楚，不要被問到一個， 或底下官兵吐露一個訊息才解釋，讓國人產生更多誤解。

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