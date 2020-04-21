高雄夫妻禁2子女上學軟禁家中…喊：由中國國務院監護　檢急破門救人

▲高雄市一對夫妻以「家庭代理監護人為中國國務院」為由，拒絕讓子女就學「軟禁在家」，檢方介入偵辦中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市左營區一對夫妻以「家庭代理監護人為中國國務院」為由，拒絕讓17歲女兒、12歲兒子就學，將他們軟禁在家中，橋頭地檢署接獲家暴中心告發後，20日強行破門而入，也認為這對夫妻精神狀況疑似不穩定，將其強制送醫，並進行後續案情調查。

檢方指出，日前接獲高雄市社會局家暴防治中心告發，指出這對夫妻疑似精神、身體狀況不穩定，自2017年起就不讓子女就學，拒絕社政、警政及教育單位一切訪視，連親人也不願聯繫，甚至對外宣稱「家庭代理監護人是中國國務院」，而其子也有人際互動問題，疑似有自閉、學習能力低落等狀況，認為夫妻倆涉有妨害自由等罪嫌，便立即成立專案小組偵辦。

檢方20日強行破門進入住家後，成功尋獲2名子女，了解狀況後，已將子女送醫評估身體及精神狀況，夫妻兩人也被強制送醫治療，後續檢方將再進一步釐清案情。

檢方表示，維護兒童及少年身心健康發展，是家庭也是全民的責任，希望民眾可以多關注周遭兒童及少年是否有異狀，隨時通報主管機關，共同保障及促進兒童及少年身心健康。

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