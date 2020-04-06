深夜遇警盤查...她夾緊緊急喊：我沒前科！一個深蹲菊花掉出「4包毒」

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前在半夜執行巡邏勤務時，在路邊見一部小客車違停，向前盤查時，見車內2男2女神情慌張，隨後在車內置物箱起獲一把改造手槍、空包彈、吸食器，帶回偵訊時，女警照SOP對其中一女搜身，竟從內衣找到2包安非他命，肛門掉出4包毒品，全案依毒品、槍砲罪移送偵辦。

▲女子肛門掉出毒品 。（圖／示意圖）

▼置物箱裡藏5個空包彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，丹鳳派出所警員鄭傑壬、李宜庭，3月29日凌晨12時許，執行巡邏勤務，在行經壽山路時，見一部租賃車牌小客車，違規停在路邊，警員心想在偏僻山區半夜人煙稀少，怎會不熄火違停路邊。

2警上前詢問是否需要協助，當警方靠近時，車內2男2女神情慌張，解釋從宜蘭租車來台北遊玩，返程時，原本開車的33歲李姓女子累了，停在路邊改由28歲黃男駕駛，警方覺得有異，要4人下車盤查。

▼4男女違規停車被查獲改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

4人下車後，李女不斷向警方解釋「我沒前科啊，幹嘛要盤查」，經查有妨害自由及詐欺前科，警員隨即在副駕駛座置物箱內起獲一把金牛座改造手槍、5顆空包彈，還有一個使用過的吸食器，黃男立刻解釋「那是跟朋友買的玩具槍」，卻又無法交代吸食器來源，警方立即呼叫警網，將4人帶回偵訊。

返回派出所後，女警依照搜身SOP，要求李女脫掉全身衣物，隨後在內衣襯墊裡找到2包毒品安非他命，就在要求她上下深蹲時，竟從肛門掉出3包安非他命1包海洛因，訊後將4人依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪移送偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼李姓女子胸罩及肛門各查獲6包毒品安非他命及海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）