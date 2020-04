▲監視器拍到女子被潑酸畫面。(圖/翻攝自Twitter/Bubette Salam)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續肆虐,導致各地陸續出現排華現象,紐約市布魯克林區近來便傳出,一名亞裔女子在自家門前倒垃圾時,遭一名突然衝出的男子潑灑腐蝕性液體,導致上半身與臉部灼傷。

網路上近來流傳亞裔女子遭人突襲潑酸的影片,引發網友撻伐。《紐約郵報》報導,事件發生在5日晚間11時左右,居住在布魯克林的39歲女子在家門倒垃圾時,被監視紀錄器拍到,一名埋伏在她家門口的男子,突然衝出來對她潑灑腐蝕性液體。

警方表示,不明男子的攻擊導致受害人上半身、臉部以及手部二級灼傷,後來被送到邁蒙尼德斯醫院(Maimonides Hospital)進行治療,目前生命情況穩定,不過目前仍不清楚男子身分以及犯案動機,詳情仍待進一步調查。

