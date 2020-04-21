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新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

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▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新竹縣2015年一起討債槍擊案，造成1死1傷，其中遭羈押的開槍嫌犯，其實是替人頂罪，日前檢方展開分案調查中。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力、陳羿妏／新竹報導

新竹縣2015年發生一起討債槍擊案，造成1死1傷，起初坦承開槍的彭姓男子，爆出「自己是替人頂罪」逆轉案情！彭男遭法院羈押後，發現自己拿不到「安家費」，甚至還得賠死傷者家屬共1600萬，決定在法院翻供，抖出真正主嫌，檢方偵查後，確認是當時一同討債的葉姓男子開槍，依槍砲、過失致死、殺人未遂等罪嫌起訴。

檢方指出，因為彭男曾借款給一名綽號「小豬」的男子，「小豬」卻遲遲沒還錢，2016年1月21日晚間，與葉男、蔡男等人跑到竹北市「準備討債」，葉男一車、彭男一車行經中正東路時，發現一名溫姓男子，而葉男認為溫是「小豬」的人馬，便上前追車，拿出改造手槍朝溫射擊，結果同時還誤射一名郭姓男子，最後溫男雙腿中彈受傷，郭男則送醫不治身亡。

事後，彭男以「有人會給安家費」、「有人會幫出和解金」、「自己年紀最小要出來分擔」、「葉男才剛關出來」等理由幫忙頂罪，不料義氣相挺竟無人理會，便在法院審理過程中，說出「真正開槍者是葉男，自己則是幫忙扛罪」，法官採信彭的說詞，一二審均判無罪。

檢方得知後展開分案偵辦，查出彭男待在看守所羈押期間，葉男曾到訪探視，說到「當初出面相挺，形同拿石頭砸自己的腳，現在再找他人出來扛，邏輯不通」、「敢作敢當啊，我沒有在怕的」、「反正我就是這樣子而已啊，一條爛命而已啊，不然能怎麼辦」等語句；檢方進一步調查發現，彭男是感念葉男在外對他的照顧，默認一切都是自己選擇，並沒有跟父母說過，且彭男還跟葉男說，若直接跟父母說出實情，父母可能會直接衝去找葉，葉男聽到後只默默回「嗯」。

不過，葉男開庭皆矢口否認，辯稱當天討債前就喝很醉，身上沒有帶槍，聲稱「看彭男一副不想扛這責任，口氣也不太好，要我們找一人出來擔，我也被弄到有點生氣， 我就說氣話說都推給我」。

檢方進行相關查證後，認定葉男犯嫌事實，依槍砲、過失致死、殺人未遂等罪嫌提起公訴，另外葉男持有改造手槍一事，依法宣告沒收，並請法官從重量刑。


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