跨黨派立委發起「我夠用支援你」活動　籲全民撙節口罩援助國際

▲民進黨立委鍾佳濱發起「我夠用,支援你」活動。(圖/記者屠惠剛攝)



記者林銘翰/台北報導

總統蔡英文1日宣布,我國將會捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家,其中包含歐洲和美國,讓大家看見「Taiwan is helping」。對此,民進黨立委鍾佳濱7日發起「我夠用,支援你」活動,並邀請跨黨派立委一同響應,希望民眾可以將沒用到的口罩捐出,支援國際第一線醫護人員,並建議行政院政務委員唐鳳未來於「口罩實名制4.0」中增列捐贈國家欄位。

民進黨立委鍾佳濱7日上午於立法院召開「我夠用,支援你」記者會,並邀請民進黨立委何志偉、林楚茵、邱泰源、范雲、洪申翰、羅美玲、台灣民眾黨立委邱臣遠、前民進黨立委陳靜敏、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉等人共同響應。

▲民進黨立委鍾佳濱。(圖/記者屠惠剛攝)



林世嘉表示,今天是世界衛生日,在這個時間發起「我夠用,支援你」的活動特別有意義,希望民眾將沒有領的口罩捐出來,援助給其他國家的第一線醫護人員,因為只有全世界好台灣才會好,同時台灣也與世界同在。

鍾佳濱指出,目前台灣的口罩政策是成年人每14天可以領9片口罩、兒童每14天可以領10片口罩,如果全台灣2300萬人有1/10的人只使用一半數量的口罩,14天就可以捐出1035萬片;若1/5民眾只使用一半數量的口罩,就可以將2070萬片援助國際。

鍾佳濱也呼籲,未來在「口罩實名制4.0」中,可以增列民眾將沒有領完的口罩捐贈給其他國家,透過國民的節省讓政府運用,國民也可以表達想要將口罩捐給哪些國家,讓政府做最恰當的分配。

范雲表示,台灣本來就是一個很有責任的世界公民,現在正是台灣展現對世界責任的時候,讓世界不只是看到「Made in Taiwan」,也會看到「Love from Taiwan」,希望大家以人飢己飢、人溺己溺的精神,發揮大愛讓「Made in Taiwan」就是「Love from Taiwan」。

何志偉也說,台灣在全世界的心中不僅有先進醫療公衛體系,更有人道的精神跟愛心,今天發起這個活動能夠讓台灣變成更好的國家,除了期待每一位第一線醫護人員能夠保護自己、國人,也請國人一起響應把台灣的愛送出去。

▲民進黨立委鍾佳濱發起「我夠用,支援你」活動。(圖/記者屠惠剛攝)

具有護理師背景的陳靜敏說,疫情在全世界爆發之際,全世界許多醫護人員都談到裝備不足的問題,政府給他們上戰場卻沒有足夠武器裝備,希望大家可以支持國外護理同仁,讓大家充分地感受到「Taiwan is Helper」,將大愛傳送到世界各國。

羅美玲表示,台灣防疫工作是世界典範,自己來自馬來西亞,看著國外的醫療體力面臨崩潰,因此希望藉由這次的活動引起全國響應,把自己的額度省下來捐贈給國外醫療體系。

林楚茵則以行動向第一線醫護人員致敬,於記者會現場持續拍手1分鐘,表示要將掌聲獻給醫護人員,也希望大家響應「我夠用,支援你」活動。

邱臣遠也說,在世界衛生日舉辦「我夠用,支援你」活動的意義重大,除了向第一線的醫護人員致敬,台灣更無法置身事外,除了有政府的力量,也需要民間的動能,要靠民間力量協助其他國家的醫護人員。

鍾佳濱表示,過去是為了抗議言論不自由而戴上口罩,今天發起這個活動則是傳遞台灣人的愛心,希望唐鳳能夠聽到他們的呼籲,願意在手機軟體上增列「捐贈」欄位,讓政府可以將撙節下來的口罩援助國際醫療,讓世界醫療人員可以感受到台灣人民的支持。