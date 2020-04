金正恩續神隱…外傳平壤人怕爆「瘋搶食物」！　當地人：架上有什麼就買什麼

▲北韓官方迄今宣稱零確診。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

北韓領導人金正恩迄今未公開現身,外傳江原道躲避疫情。根據平壤多名消息人士指出,當地商店與雜貨店20日開始接連出現恐慌性搶購食物的現象,蔬菜、麵粉、糖等食物被買光,貨架被清空,「架上有什麼就買什麼,甚至有些商店進都進不去。」

綜合外媒NK News、彭博報導,平壤本周出現食物搶購潮,外傳部分食物價格大幅上漲,從一開始進口蔬果被掃光,如今這個狀況也擴散至其他商品,儘管現階段仍不清楚需求激增的原因,但已知22日的爆量採買狀況最受關注,甚至有些貨架已經被買到清空。

當地人稱,他們21日有被告知外出採買部分基本日常商品。更有人指出,「架上有什麼就買什麼,甚至有些商店進都進不去。」

外界普遍認為,此一搶購潮與金正恩連日未露面並無關係,而是與官媒20日報導的更嚴厲防疫措施有關。萊頓大學講師克里斯多福格林(Christopher Green)分析,如今的食物搶購潮的原因可能有2種,當局期盼透過加強管控以便應對有限度開放北韓與中國之間的邊境,使得進口食物購買可能變得更加困難,或者也有可能是平壤爆發新冠肺炎疫情。

不過,據信與北韓官媒有關係的推特帳號「@Coldnoodlefan」22日發布一段平壤百貨商場內擺滿食物飲料的影片,強調當地並沒有出現因新冠肺炎所引發的食物搶購潮。

Shelves of Pyongyang Department Store No. 1 are full of foodstuff and no panic buying due to #COVID19. #NorthKoreanews pic.twitter.com/k672EPpERT