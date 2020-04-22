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支隊長陳道輝哽咽「寧可死在海上」　恩師張競力挺：究責算我一份

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▲▼參謀總長黃曙光參與4月16日艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

▲戰略學者張競力挺自己的學生敦睦艦隊支隊長陳道輝。（圖／中華民國海軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

敦睦艦隊發生28例群聚感染新冠肺炎（COVID-19）事件，支隊長陳道輝少將在立法院的電話備詢中強調，「我們寧可死在海上、死在船上」否認隱匿疫情。對此陳道輝的恩師戰略學者、前中權艦長張競，在臉書中發文力挺陳道輝表示，「如果要究責，算我一份」。

海軍敦睦艦隊3月5日啟程前往帛琉執行訪問任務，4月17日發生第一起確診病例，但是艦上700多名官兵在15日下船，返回全台各地休假，成為社區感染防線破口的一大隱憂，立法院現在也開始咎責，追查艦上是否有隱匿疫情，以及是誰做出就地解散放假的決策。

▲▼敦睦艦隊支隊長陳道輝。（圖／取自張競臉書）

▲敦睦艦隊支隊長陳道輝。（圖／取自張競臉書）

中華戰略學會研究員、前中權艦長張競在臉書發文力挺陳道輝表示，「陳道輝是我戰院教過的學生，假若他表現不好，是我教的不好，究責算我一份！只有政客背棄下屬，沒有師長拋棄弟子，我選擇跟他站在一起！」

陳道輝在立法院電話質詢中說，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」如果知道已經有人感染，一定會遵照國防部命令，立刻返航，「身為軍人，我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人」。

靠岸後隔離6天後，是否自行決定解散？陳道輝表示，「我沒這個權限」、「我奉令執行」；至於解散前是否有和國防部報告？陳說，「我不能說明，但我表現的沒有按照我自己的想法去做，我按照命令執行」，讓所有包含部長、司令都受累，我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服30年來最辛苦時刻，我隔離了5天，我5天無法睡覺，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做對不起大家的事。

▲▼嚴德發。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長嚴德發證實，是艦隊指揮部執行放假。（圖／記者湯興漢攝

對於海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝表示是艦上700多名官兵放假是「奉令執行」，但國防部長嚴德發22日在立院答詢才鬆口證實，「整個執行面是艦隊指揮部 ，是艦指部，因為14日已完成聯合檢疫。」

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