　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

《推特》英語轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升國際燦哥

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦加入《推特》月餘，即受到泰媒爭相報導。22日鄭於市府宣布，中華職棒是疫情發生以來，全世界最早開打的職棒，許多國外球迷希望能夠觀賞賽事，市府將與樂天桃猿隊、負責轉播的ELEVEN SPORTS共同協商，由市府補助在ELEVEN SPORTS官方Twitter轉播，繼續提供英語轉播，以示桃園挺樂天桃猿，更讓世界球迷看見桃園。

▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

▲新聞處長詹賀舜說明市府補助在ELEVEN SPORTS官方Twitter英語轉播球賽。（圖／市府提供）

鄭文燦在三月初開始用《推特》，4月中旬，泰國BL劇《假偶天成》男主角之一Bright的女友nnevvy自稱「台灣女孩」，引發中泰台等各國網戰，鄭立即在Twitter以英、泰雙語PO文表態「台泰一起加油！」引發各國網友熱議轉推，吸引泰媒大篇幅報導。

▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

▲鄭文燦發動桃園企業、台商捐贈泰國醫護防護衣。（圖／市府提供）

鄭在《推特》發文「台泰一起加油！」短短不到一星期，桃園企業及赴泰投資的台商，20日在「台灣珍奶應援泰式奶茶」讚聲中，於市府捐贈1萬5千件防護衣給鄭，再由鄭轉贈給泰國貿易經濟辦事處代表通才給泰國醫護使用，宣示「桃園挺台灣、台灣挺泰國」，再度受到泰媒競相報導。

▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

▲鄭文燦加入《推特》，發文受各國網民熱議。（圖／翻攝自網路）

鄭文燦成為泰媒相繼報導的臺灣政治人物，這次，鄭再跟上網路趨勢，接受各方建議，對於全世界最早開打的中華職棒，由市府體育局補助，支持負責轉播的ELEVEN SPORTS繼續提供英語轉播。鄭文燦表示，本次球季在樂天桃猿約有60場賽事，預計自5月1日起，在ELEVEN SPORTS官方Twitter轉播，除了看見樂天桃猿的比賽，也讓世界球迷可以看見桃園。▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

▲鄭文燦出席桃園泰配團體舉辦活動。（圖／市府提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／台灣現在需不需要封城？　賴清德晚間回應了！
基隆法拍賤賣民屋案逆轉…關鍵證據曝！簽名人非鄰居
快訊／敦睦艦隊有「秘密任務」？國防部4聲明回應…明起每日開記
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《推特》英語轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升國際燦哥

新北拚防疫也拚市政　五股「準休閒農場」大門翻修市容升級

軍方集結大震撼！　台中市：「一中商圈」3校300學生全自主管理

快訊／彰化花壇3樓透天厝火警「煙囪效應」　母子受困嗆傷送醫

澎湖縣出門「全面帶口罩」！違規罰3000　縣民兩極評價戰翻

黃偉哲化身１日駕駛員登上蒸汽機關車　邀請全國鐵道迷前來台南懷舊朝聖

林佳龍親自傾聽觀光、運輸業者心聲　黃偉哲籲業者踴躍交流紓困

防疫提前部署　台南市教育局試辦視訊會議

敦睦艦隊官兵再增1名確診！新增1足跡點公布　「家樂福」關門大消毒

快訊／高雄化工廠「有毒氣體」外洩！10工人吸入送醫　3人昏迷搶救中

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

Ctrl+Alt+Del按到冒煙也沒反應　動畫重現被快捷鍵「已讀」的焦慮

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

《推特》英語轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升國際燦哥

新北拚防疫也拚市政　五股「準休閒農場」大門翻修市容升級

軍方集結大震撼！　台中市：「一中商圈」3校300學生全自主管理

快訊／彰化花壇3樓透天厝火警「煙囪效應」　母子受困嗆傷送醫

澎湖縣出門「全面帶口罩」！違規罰3000　縣民兩極評價戰翻

黃偉哲化身１日駕駛員登上蒸汽機關車　邀請全國鐵道迷前來台南懷舊朝聖

林佳龍親自傾聽觀光、運輸業者心聲　黃偉哲籲業者踴躍交流紓困

防疫提前部署　台南市教育局試辦視訊會議

敦睦艦隊官兵再增1名確診！新增1足跡點公布　「家樂福」關門大消毒

快訊／高雄化工廠「有毒氣體」外洩！10工人吸入送醫　3人昏迷搶救中

國民公認「日本好媳婦」富二代女星形象大崩壞！　松下奈緒豪邁全裸跳舞

大規模進行「核酸、抗體檢測」　李克強：對重點人群做到「應檢盡檢」

全聯鮮食6折時間曝光！他埋伏搶下6盒神物　網算價錢都傻了

《鬼媽媽》金泰希絕美婚紗來自韓牌Bride and You！萬元價格女神們都愛穿

化妝師爆《青你2》孔雪兒、劉雨昕「私下態度反差」　網一聽氣炸：蹭熱度

丫頭做健康檢查哭了！　一測才知道：身體狀況很不好

敦睦艦隊離開帛琉後消失26天　轉向進行「秘密任務」來到…

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

地方熱門新聞

敦睦艦隊確診官兵再增1名　新增屏東1足跡點

「一中商圈」3校300學生全自主管理

高雄工廠有毒氣體外洩　3人昏迷

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

即／基隆案409搭客運　鄰座男找到了

Twitter轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升

花壇3樓透天厝火警　母子嗆傷

老舊除濕機自燃引9火警消防局：快檢查

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　市公所急消毒

碩士夫妻種水果　蓮霧+芒果都出色

宜蘭國中是敦睦艦召回集結點　師生與鄉親怕怕

新北五股「準休閒農場」大門翻修

更多熱門

相關新聞

賽前手感不佳　陳俊秀超前安奪MVP

賽前手感不佳　陳俊秀超前安奪MVP

樂天桃猿陳俊秀今（22日）賽前狀況未到最佳，不過他在延長10局敲超前安、策動再見雙殺守備，助隊拿下開季6連勝，更追平聯盟紀錄，獲選MVP。

開季6連勝平紀錄　曾總讚更團結

開季6連勝平紀錄　曾總讚更團結

林安可搶攻本壘　教練驚心臟大顆

林安可搶攻本壘　教練驚心臟大顆

對伍鐸有一套　蘇智傑開轟演2盜

對伍鐸有一套　蘇智傑開轟演2盜

蔣智賢主場找回手感轟到場外　

蔣智賢主場找回手感轟到場外　

關鍵字：

Twitter推特桃園樂天桃猿鄭文燦中職

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

需不需要封城？賴清德回應了！

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

臨盆媽後座快生產　車禍瞬間「嬰兒噴出產道」

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

鳶嘴山捕獲女神！網友認證：本人很漂亮

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

4孩工地玩遭活埋亡！爸媽認屍淚：有餘溫

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面