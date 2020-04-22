《推特》英語轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升國際燦哥

▲Twitter轉播桃園挺樂天桃猿，鄭文燦耀升為國際燦哥。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦加入《推特》月餘，即受到泰媒爭相報導。22日鄭於市府宣布，中華職棒是疫情發生以來，全世界最早開打的職棒，許多國外球迷希望能夠觀賞賽事，市府將與樂天桃猿隊、負責轉播的ELEVEN SPORTS共同協商，由市府補助在ELEVEN SPORTS官方Twitter轉播，繼續提供英語轉播，以示桃園挺樂天桃猿，更讓世界球迷看見桃園。

▲新聞處長詹賀舜說明市府補助在ELEVEN SPORTS官方Twitter英語轉播球賽。（圖／市府提供）

鄭文燦在三月初開始用《推特》，4月中旬，泰國BL劇《假偶天成》男主角之一Bright的女友nnevvy自稱「台灣女孩」，引發中泰台等各國網戰，鄭立即在Twitter以英、泰雙語PO文表態「台泰一起加油！」引發各國網友熱議轉推，吸引泰媒大篇幅報導。

▲鄭文燦發動桃園企業、台商捐贈泰國醫護防護衣。（圖／市府提供）

鄭在《推特》發文「台泰一起加油！」短短不到一星期，桃園企業及赴泰投資的台商，20日在「台灣珍奶應援泰式奶茶」讚聲中，於市府捐贈1萬5千件防護衣給鄭，再由鄭轉贈給泰國貿易經濟辦事處代表通才給泰國醫護使用，宣示「桃園挺台灣、台灣挺泰國」，再度受到泰媒競相報導。

▲鄭文燦加入《推特》，發文受各國網民熱議。（圖／翻攝自網路）

鄭文燦成為泰媒相繼報導的臺灣政治人物，這次，鄭再跟上網路趨勢，接受各方建議，對於全世界最早開打的中華職棒，由市府體育局補助，支持負責轉播的ELEVEN SPORTS繼續提供英語轉播。鄭文燦表示，本次球季在樂天桃猿約有60場賽事，預計自5月1日起，在ELEVEN SPORTS官方Twitter轉播，除了看見樂天桃猿的比賽，也讓世界球迷可以看見桃園。

▲鄭文燦出席桃園泰配團體舉辦活動。（圖／市府提供）

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