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「減免處罰、安心回家」　移工夫暖心陪失聯妻到案

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▲移工夫暖心陪失聯妻，主動前往移民署南區事務大隊台南市第二服務站到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲移工夫暖心陪失聯妻，主動前往移民署南區事務大隊台南市第二服務站到案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為加強防堵新冠肺炎疫情破口，移民署4月1日至6月30日推出「擴大自行到案2.0版」，採免收容、免管制、低罰鍰的優惠措施，呼籲所有逾期外來人口主動投案，移民署將安排儘速回國與家人團聚。

日前到案的失聯移工阿娜（化名）以自身經驗喊話：「躲藏的日子不好過，請大家趁減免處罰期間快出面，平安返國才是家人最大的希望！」

阿娜和配偶阿諾（化名）皆為印尼籍，阿諾在臺是合法移工，他告知移民署人員，太太來臺後發現工作內容與期待有落差，原想依循正當管道轉換雇主，不料在友人慫恿下逕自出走，失去合法身分。阿諾說：「太太四處藏匿與打零工，生活完全沒保障，外面謠傳可以找到高薪又輕鬆的差事都是道聽塗說，不要再上當了。」

阿娜透露兩人6歲的孩子哭著想媽媽，自己也想念遠在家鄉的父母，不願再讓年邁的親人擔心，而且從服務站諮詢再到專勤隊製作筆錄的過程都很順利，果然「回家」是最正確的決定。阿諾則是得知專案後，不斷勸說太太到案，更承諾會扛起一家重擔，投案當日還特別穿著情侶裝全程陪同，相當窩心。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳南翰表示，「擴大自行到案」兼顧防疫與維護基本人權，請多多鼓勵在台親友利用此機制主動投案，願在外遊子平安歸鄉。相關資訊可洽該站（電話：06-5817404）或臺南市專勤隊（電話：06-5813019）諮詢。

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