妹子借公司廁所！離開5分鐘返回...結局暖炸　OL笑了：安慰連假上班的我

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

清明連假就算不出遊，也能在家耍廢，不過還是有很多人要上班打拚的！一名女網友今天在公司時，碰到一位妹子借廁所；沒想到，對方事後竟特地送上飲料，讓工作苦悶的她瞬間被療癒了。

女網友在「爆廢公社二館」發文提到，「剛剛一個可愛妹妹來我公司借廁所，不是客人，就一般路人，所以我指了方向，遞上衛生紙，道謝後她離開了。」

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▲送了一杯溫拿鐵給她。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原本就是舉手之勞，所以原po也沒多想，結果約莫5分鐘後，女生特地返回，還送上一杯中杯溫拿鐵，讓她莫名感動，「真的是大大安慰了連假上班的我啊！真的很謝謝這個妹妹，心情都因為她變好了起來，一定要相信好心有好報這件事情，謝謝妹妹的好心。」

po文一出，掀起熱烈回響，網友們紛紛留言表示，「這就是互相阿，很讚的早晨，這樣心情整個好起來」、「沒關係我連假四天都要上班，你不是一個人」、「很棒，真的會讓人心情大好」、「今天第二杯半價！她順手買的」、「這個可愛妹妹有禮貌」、「好好喔！我也在上班，可是什麼都沒有」、「可是我借廁所，別人連一句謝謝都沒有」、「台中人總是不會讓人失望」。