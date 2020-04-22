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獨／新iPhone SE搶先玩：貨真價實的高CP手機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Apple 第二代iPhone SE獨家搶先玩。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

即將於本週五上市的第二代iPhone SE，配備比第一代更大的螢幕、更大的容量、而且使用的是老大哥iPhone 11 Pro同級的A13 bionic處理器，記者在第一時間全台獨家搶先體驗，究竟售價只有14,500元起的單鏡頭第二代iPhone SE，實際體驗起來如何呢？請看本篇追蹤報導。

外觀

第2代iPhone SE，手機尺寸對比初代來說，提升到4.7吋，實際觀看三個顏色的外觀，它的鋁合金金屬中框全數用上跟手機一樣的顏色，手持的質感跟iPhone 8有點雷同，不過正反面玻璃的設計讓手機的質感有明確的提升；此外，三個顏色的正面手機螢幕邊框都是黑色邊框，看起來非常有一致性，而且在使用手機觀看影片、照片的時候，黑色的邊框能夠為視覺帶來更聚焦的效果，唯一的問題是這一代同樣沒有傳說中的5.5吋版本可以選擇，因此對於有些人來說，螢幕比較小一些可能是個缺點。

效能

除了手機外觀，記者認為接觸這款手機最直覺的就是效能反饋，，如同先前介紹（參考：盤點新iPhone SE的8優點），第二代iPhone SE手機尺寸提升到4.7吋，使用比去年旗艦iPhone XS系列還強大的A3 Bionic晶片，這顆晶片效能是iPhone 8系列、iPhone X同級A11 bionic晶片的40%，GPU運算也整整提升2倍。

記者實際使用iPhone 11 Pro已經一段時間，這顆晶片在遊戲效能反饋、手機影音剪輯效能流暢度、還有拍照，都帶來很好的反饋。

第二代iPhone SE因為售價不到台幣1.5萬元的關係，搭載A13 Bionic晶片成為該款手機最大亮點，記者實際稍微分享以下幾個部分的心得：

1.手機流暢度：這支手機在開啟遊戲apps、瀏覽網頁、切換畫面、切換前後相機鏡頭方面，流暢度都值得肯定。

2.遊戲體驗：這次因為時間的關係，有簡單玩了一下利用了Unity 3D引擎技術開發的《帕斯卡契約》（Pascal's Wager），效能全開的前提下，跑步、打怪跟切換武器都非常穩定。

3.AR體驗：這支手機雖然沒有配備iPad Pro那樣的LiDAR光學雷達掃描儀，但是開啟AR功能的運算速度相當快，實際使用來試著穿鞋子，切換nike、Adidas的鞋子，或者是更換鞋子款式跟顏色，反應都很快。

4.前後鏡頭同時開啟：針對多數Android陣營手機廠商都有的前後鏡頭同時開啟的這項功能，第二代iPhone SE並沒有預設，不過因為本身手機預載多鏡頭API 的關係，另外下載一個叫做《Double Take》的免費Apps。實際體驗，確實是可以同時開啟前後鏡頭，而且可以錄影，這對以往搭載A11 仿生晶片的iPhone 8來說，是完全無法啟用的，某方面來說，也是第二代iPhone SE的優勢了！

拍照

再來分享一下該款手機的拍照功能，正如同Google Pixel 3一樣，第2代的 iPhone SE也是單鏡頭，而且主鏡頭拍照畫素維持在1200萬畫素、光圈F1.8，自拍鏡頭也只有700萬畫素。

不過記者實際體驗下來，該款手機主鏡頭可以拍出4K@60FPS的影片、自拍鏡頭可以拍4K@30FPS的影片，加上上述的A13晶片，在錄影的過程中從陰暗到明亮的切換，很容易出現顏色不均勻或者過曝的情況，但是這支手機透過“局部色調映射”功能，實際拍起來相對iPhone 8或甚至是iPhone X來說，都能得到更好的拍攝效果，加上這顆鏡頭本身內建光學防手震，這對於平常有拍攝、剪輯影片習慣的YouTuber、volgger來說，已經相當夠用。

至於在拍照功能方面，必須要說該款手機的拍照並沒有像是目前Android陣營的旗艦機那麼厲害，但是基本的景深運算能力還是有的，這部分同樣得力於A13 bionic的運算效能，這讓第二代iPhone SE前後鏡頭都可以拍出人像效果，而且還自帶6種人像光效，記者實際體驗，在人像的描邊處理來說，還算自然，下方提供兩張照片給讀者們參考：

HOME鍵

第2代iPhone SE是目前現有新款iPhone當中，唯一配備HOME鍵，但是全機支援IP67防水防塵，而且又使用最新Haptic Touch的手機。對於現在走到哪裡都要戴口罩的疫情期間，手機有HOME鍵確實是一個非常大的幫助，記者實際體驗下來，這次HOME鍵的紀錄指紋方式並沒有太大的變化，到是反應速度快了一點。

其他

由於時間的關係，關於這支手機的實際效能跑分、拍照體驗跟手機續航力等等評價，記者等到手機上市之後，如果有機會，會進一步做更深入的體驗，不過依照官方數據來看，該款手機正常使用可以連續使用13小時，網路連線方面還支援最新的WiFi 6，對比初代iPhone SE可以說快了2.7倍。

小結：

這次初步體驗第二代iPhone SE，整體體驗來說，最讓人驚艷的還是手機的流暢度跟拍攝能力，以記者來說，會考慮用它來當作直播、拍攝影音的日常工具。此外，因為使用HOME鍵的關係，雖然同樣是使用iOS 13，操作手勢又回到以往iPhone 8的模樣，對於舊有手機用戶來說，這一點可以感受到開發團隊的細心。

整體來說，記者認為該款手機已經不只面向預算比較低的學生族，就連對於手機需求不是很高的上班族、或者本身想要一個比較不會當機、效能很高、想要全新的手機，但是預算不到台幣1.5萬的人來說，這支手機也同樣合適。另外，正如同前篇介紹，如果本身就是iPhone 5、iPhone 6、iPhone 7的iPhone用戶，換機預算不高，其實真的可以換了！拿到門市參加舊換新或者綁約專案，最高台幣不到一萬元，就可以換到這支手機，對於這支手機還有什麼想要知道的，歡迎在本篇文章底下留言喔！

＊本篇影音稍後奉上。

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