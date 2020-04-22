蘋果傳訂iPhone 2億多支　比去年同期提高4%

▲iPhone 12 Pro最新渲染圖。（圖／取自phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

由於疫情衝擊全球產業，導致未來可能出現組件短缺，據《日經亞洲評論》援引消息人士報導，蘋果可能提前為即將推出的 5G iPhone（iPhone 12系列）累積庫存，預計在明年3月前生產約2.13億支 iPhone，較去年同期增長4％。

全球蘋果門市的關閉使蘋果很難衡量產品的需求，目前大部分的銷售都來自網路，因此它們透過增加新型號的庫存來為年底的假期購物季做準備。報導指出，蘋果已經通知了幾間供應商，計畫在明年3月前生產約2.13億支 iPhone，儘管一些供應商認為最終訂單可能會大大減少，但仍較去年同期增長了4％；當前型號的產品，像是新的 iPhone SE 和即將推出的 iPhone 12，比例將近各半。

瑞穗證券在4月10日的一份報告中強調，疫情帶來的風險包括由於日本、美國和歐洲引起的需求下降，將原預估今年 iPhone 的產量從2.05億支下調至1.98億支；一間半導體製造商的高管表示，隨著疫情蔓延，亞洲手機製造商也開始減少零件的採購。

天風國際分析師郭明錤和其他消息人士指出，蘋果計畫在今年晚些時候發佈四款 5G iPhone，包括一支5.4吋、兩支6.1吋和一支6.7吋的機型，四款都將搭載 OLED 顯示器，矩形外觀及面積較小的瀏海。



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