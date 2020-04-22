iPhone SE該不該買？3C達人5大理由超勸敗

記者邱倢芯／台北報導

Apple最新推出的iPhone SE將於本週五（4/24）正式開賣，新iPhone SE雖然走「復古」路線，不過3C達人Tim哥認為，iPhone SE有5大優點，值得果粉們好好考慮是否該入手一支。

▲3C達人Tim哥認為，iPhone SE有五大理由超值得買。（圖／記者邱倢芯攝）

Touch ID：疫情期間口罩果粉救星

目前新冠肺炎（COVID-19）疫情仍橫行全球，多國政府都要求民眾出入公共場合時需要配戴口罩，但是如果你手上的iPhone解鎖方式是採用Face ID，那麼要使用手機前就必須拉下口罩，或者是直接輸入密碼，不管什麼方式都相當不便。

而搭載實體Home鍵的iPhone SE可說是疫情期間的「果粉救星」，因為新iPhone SE的解鎖方式為Touch ID，即便是戴著口罩也能夠輕鬆解鎖、快速使用手機。

小尺寸：小掌果粉一手握

對於用習慣全螢幕、大尺寸iPhone的果粉來說，有時手機的操控並不那麼輕鬆，尤其時每當只能空出一隻手，無法兩手操控時，使用上特別困難。

而新iPhone SE的「返璞歸真」，4.7吋螢幕讓手機的操控性變得更好，無論是打字還是其他應用，都可以由一隻手完成一切。

且值得注意的是，新iPhone SE的重量也較現在多數手機來得輕盈，僅有113克。去年9月推出的iPhone 11，重量就達194克；而較舊的機款像是iPhone 6S重量也有143克、iPhone 8則有148克。

因此，如果是追求輕盈、小尺寸的果粉，不妨可以多多考慮入手新iPhone SE機款。

無線充電：手機不再拘束於充電線

iPhone是自iPhone 8型號開始，後續的產品才具備無線充電功能，第一代的iPhone SE並沒有搭載無線充電功能；而新iPhone SE雖然外觀是走「復古」路線，不過在充電功能上卻相當跟得上時代。

如此一來，對於一些已經習慣使用無線充電功能的果粉來說，這一點倒是不用重新習慣。

A13晶片：iPhone 8外觀、iPhone 11的享受

在處理器方面，新iPhone SE算是相當有誠意，其搭載了與iPhone 11系列一樣的A13處理器，因此在玩一些較吃資源的遊戲時，順暢度會較iPhone 6S或是iPhone 8等舊機款來得更佳，且手機也不會有過熱的情況。

IP67防水：遇水不再「帶機逃跑」

相較於第一代的iPhone SE，新iPhone SE搭載了IP67的防潑抗水功能，即便是手機浸到了1公尺水中長達30分鐘；這也意味著，如果手機與奶茶、咖啡，或是汽水等飲料一起放在桌上時，也不需要擔心飲料如果突然倒下、潑灑在裝置上時，手機有可能會因此毀損。

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