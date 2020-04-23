新iPhone SE相機強大　外媒：跟iPhone 11 Pro有得拚

▲外媒認為，新iPhone SE在光線充足的情況下拍攝表現跟iPhone 11 Pro有得拚。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

新iPhone SE可說是今年上半年最受注目的手機之一，其原因在於，它擁有iPhone 8的外型與相機（前、後鏡頭皆為700萬、1,200萬畫素），但卻有著iPhone 11的靈魂（A13處理器），這也讓人好奇，新iPhone SE的相機表現有多強？有外國媒體認為，在光線充足的情況下，新iPhone SE的拍攝表現與iPhone 11 Pro有得拚。

根據《The Verge》報導指出，新iPhone SE在任何光線充足的條件下，都可以拍出漂亮的照片，畫面細節不但乾淨、色彩準確且銳利度適中，動態範圍的表現也相當不錯。甚至可以說「在光線充足的條件下，這支只要399美元（台灣售價1.45萬元）的手機，很難看出與999美元（台灣售價3.59萬元）的iPhone 11 Pro，拍出來的結果有何差異。」

對此，Apple官方曾表示，因為新iPhone SE採用了A13仿生晶片，因此在一些性能表現上相當突出。

另一方面，新iPhone SE僅採用單主鏡頭的配置，但是仍可做出不錯的人像模式影像；《The Verge》指出，這是因為Apple在這款手機中搭載了一個名為「單目場景深度預測（Monocular Depth estimation）」的技術，套入機器學習的模型來估算出景深。

不過在夜拍表現方面，新iPhone SE的表現就沒有那麼好，不過因為這款手機本身就沒有搭載夜拍模式，因此在昏暗的場景當中，影像的噪點會相當大。