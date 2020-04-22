iPhone 「SE」是什麼意思？　命名原因曝光

▲iPhone「SE」的意思是「Special Edition（特殊版本）」。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

一般人對於iPhone的命名方式並不陌生，大多是以數字為其命名方式；不過，上週Apple再度推出了新iPhone SE機款，雖然是第一代iPhone SE的後繼產品，不過「SE」到底是什麼意思？對此，蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller四年前在推出第一代iPhone SE時就曾解答，「SE」的意思就是「Special Edition（特殊版本）」。

事實上，對於Apple官方來說，無論是第一代，或是第二代的iPhone SE產品，都是相當特殊的機款，因為無論是在價格競爭力上（14,500元～20,000元），或者是產品對於當時的時空背景下（現階段多數手機為全螢幕），都算是特殊的產品。

不過有趣的是，2016年Apple在推出第一款iPhone SE時，一開始就有許多網友紛紛猜測「SE」命名的可能性；當時有網友認為，SE有可能代表「Second Edition（第二種版本）」、「Smaller Experience（小型化體驗）」等；甚至有毒蛇網友酸SE版本為「Still Expensive（依舊昂貴）」，甚至是其他Apple產品的「Spares & Extras（附加配件）」。