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社會 社會焦點 保障人權

嘉義三寶「警友車」到雲林逆向超車　貨車司機就是強！逼他倒退嚕

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市31日中午發生一輛自小客車逆向行駛的誇張行徑，遭對向車輛拍下貼到網路社團，影片中逆向車自知理虧，車流減緩後倒車回到順向車道駛離，但遭網友發現，該逆向車竟貼著疑似「警友證」的貼紙，引發討論。斗六警方表示，貼紙並非雲林縣警友會所有，也建議民眾將影片上傳至「線上檢舉交通違規」將依法舉發。

p>▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆性違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆向違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市區日常車流量多，一名陳姓民眾在中山路與西平路口遇上逆向行駛車輛，陳姓民眾自嘉義與同事送貨到斗六市，在要返程的路上從西平路轉往中山路，於中山路口遇上一輛銀色逆向行駛的自小客車，在沒地方閃避的狀況下，銀色自小客車自行慢慢後退，直到該車道亮起綠燈車使流減緩才轉回自己的車道駛離。

▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆性違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網路民眾眼尖發現違規車輛疑似貼有警友證標示，意外引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳姓民眾將影片貼到網路，眼尖的網友發現，逆向的銀色自小客車擋風玻璃左下角貼有一張疑似警友證的證件，民眾回應表示「無敵停車證也沒用」、「閃閃發亮的徽章」、更有民眾調侃「哎喲！請問前擋貼紙要去哪裡買？」紛紛將交焦點歪樓到警友識別貼紙上。

陳姓民眾表示，公司在嘉義但常常送貨到斗六市，3月31日中午約11點送完貨品，要返回嘉義公司，卻在西平路轉往中山路的路口遇上逆向的自小客車，開車的同事緩緩前進等待逆向車輛倒車返回自己的車道，他在副駕駛座拍下該車離譜行徑。

陳先生說，因為時常行經該路段，知道此區域車流量平常就不少都會慢慢開，該路口為多時向號誌，多達有6個路口，紅燈秒數雖然長，但再怎麼趕時間都要忍過這一個路段，逆性行使太危險真的太危險，預計今天會將影片送交警方逕行檢舉。

▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆性違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網路民眾眼尖發現違規車輛疑似貼有警友證標示，意外引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者追查發現，該車所張貼的紅色警友證識別貼紙，與雲林縣警友會所製的圓形貼紙大不相同，卻與嘉義縣警友會識別貼紙達有80%相似度，再依車牌詢問嘉義市汽車業代，得到回答是，車牌上的英文字確實為嘉義市監理站所發出，意外成為了「嘉義人在雲林的逆向對決」。

▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆性違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網路民眾眼尖發現違規車輛疑似貼有警友證標示，意外引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警方表示，該車輛違規行駛行徑，可依《道路交通管理處罰條例》第45條第一項不按遵行之方向行駛，開罰900元至1200元罰緩，也呼籲民眾，依現行交通法規提出檢舉須確實具名，若遇有違規車輛可將交通違規影像資料向雲林縣警察局全球資訊網（民意廣場/檢舉交通違規）檢舉，警方接獲檢舉將會依法進行舉發。

▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆性違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經詢問發現，雲林縣警察之友會車輛識別證為黃色圓型，與違規車輛所貼之識別證大不相同。（圖／民眾提供）

▲陳姓民眾行經斗六市中山路口遇上逆性違規車輛，將其誇張違規行徑貼到網路引起討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經詢問發現，違規車輛所貼車輛識別證，與嘉義縣警察之友會識別較為相像。（圖／民眾提供）

►腦公！你不可以賴帳喔


 
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