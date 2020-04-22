▲ 零接觸商機正夯！新北農會超市推「美味農業得來速」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國際新冠肺炎疫情持續燃燒，許多民眾選擇減少出門保護自己，用餐也盡量採用外送及自炊等方式，造就了2020年特有的防疫「零接觸商機」，新北市各農會超市也跟上趨勢，與民眾一起展開防疫大作戰，推出「美味農業得來速」。

農業局表示，深坑區農會、淡水區農會、樹林區農會、金山地區農會與板橋農會超市主打團購服務，在超市臉書社團上推出團購活動，舉凡洋蔥、鳳梨、小管及虱目魚等生鮮農漁產品，到蔥抓餅、醉雞與米漢堡等各式熟食，甚至防疫相關生活用品都有提供團購，不只品項包羅萬象，更時常祭出優惠，只要在臉書貼文下方留言購買數量，並且在指定時間到超市取貨，搭配行動支付系統，方便又快速。

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新北市農會與土城區農會也推出直播推銷，定期透過臉書直播方式向民眾介紹美味農特產品，並開放線上訂購，讓民眾在家看直播就能了解烹煮方式，可以宅配到府，也可以省荷包到現場取貨。

▲ 新北市各農會超市全力合作推廣「美味農業得來速」，在落實防疫之虞，也能將優質農產品推銷給大眾。

新北市農會、板橋區農會超市及三芝區農會則設置健全網路商城，讓民眾在家就可以逛超市，享有商品宅配服務，大大降低出門風險。各檔期團購均為限時限量，想搶購的朋友可得眼明手快囉！隨時注意各臉書動態哦！

新北市農會理事長林溪水表示，農會超市以推動農業產銷及推廣為宗旨，不以營利為目的，販售各農會嚴選，品質掛保證的農產品及農產加工品，新北市各農會超市全力合作推廣「美味農業得來速」，在落實防疫之虞，也能將優質農產品推銷給大眾。

農業局長李玟表示，在全球新冠肺炎疫情升溫情況下，各農會超市已落實進入超市戴口罩、消毒及量額溫等防疫措施，現再參考速食業得來速理念，輔導農會調整經營策略，推出線上團購、線上直播及線上商城等「美味農業得來速」防疫政策，減少來店民眾購物時間，並利用行動支付加快結帳速度，減少接觸時間及貨幣汙染風。

歡迎各位市民多多利用農會超市銷售管道，購買新鮮農產品在家開伙，減少接觸均衡飲食，農業局也在臉書舉辦抽獎活動，只要按讚及分享「美味農業得來速」影片：https://www.facebook.com/agr.ntpc/videos/1615248185294421/，就抽出25組淡水南瓜加工品禮盒，大家一起來支持農會超市及新北小農，共創防疫零接觸商機！

新北「美味農業得來速」推廣據點：

新北市農會：https://www.facebook.com/ubox5191

網路商城：https://www.ubox.org.tw

板橋區農會活力超市：https://www.facebook.com/pcfalife

PChome商城：https://www.pcstore.com.tw/letsgo

全國農漁會商城：https://pse.is/R56TW

三芝區農會「鮮芝香」：https://www.3gmarket.com.tw

深坑區農會超市：https://zh-tw.facebook.com/sncis.frm

淡水區農會超市：https://pse.is/PTG6Z

樹林區農會超市：https://pse.is/RERAC

金山地區農會超市：https://reurl.cc/Njq9Z5

土城區農會： https://zh-tw.facebook.com/tcfa82615266

「美麗最大的祕密」