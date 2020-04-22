口罩寄國外「要驗明正身」查親等關聯　新北戶政高效率民眾讚誇

▲ 助國人驗證親等關聯，新北戶政高效率民眾讚誇...口罩送愛到國外。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新型冠狀病毒疫情於海內外持續蔓延，防疫用口罩日趨珍貴，為照顧在國外工作或就學之國人，中央自4月9日起，開放國人得寄送限量口罩予國外二親等以內具我國籍之親人，每人每2個月30片口罩，新北市各戶所隨即開放民眾電話或臨櫃申請親等關聯補登錄作業，以最快速度協助民眾取得「口罩輸出許可證」，至4月20日止申請案件已多達842件。

民政局長柯慶忠表示，民眾寄送口罩給海外二親等以內親人，須登入經濟部國貿局專屬網站申請「口罩輸出許可證」，根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係，但因民國86年戶役政系統電腦化前或出境滿2年遷出國外的國人，其戶政親等關聯系統因未完整建檔，致無法檢核親等關係。

柯慶忠說，為協助民眾建立與海外親友的親屬關聯，民眾可以電話或臨櫃向戶所提出申請，戶所將有專人第一時間查證進行親等關聯資料人工串聯補登錄作業，民眾約5分鐘後即可上網申請取得「口罩輸出許可證」，申請簡便，戶所平均每日受理約105件。

在中和戶所辦理的陳老先生表示，美國境內現在醫療物資嚴重缺乏，口罩更是一罩難求，因擔心女兒在美國健康安全急欲寄送口罩，未料線上申辦時系統卻顯示「出口人與進口人關係非二親等」，當日趕至中和戶所臨櫃洽辦，戶所人員立刻協助現場補登親等關聯，讓陳老先生成功取得口罩輸出許可，順利將30片珍貴口罩郵寄給在美國的女兒，也放下心中掛念。

住三重的蔡小姐與高齡80歲的母親欲分別寄送口罩給遠在美國的姊姊及外甥女，不料系統也無法驗證彼此的二親等關係，經戶所查調資料後建置親等關聯，蔡小姐一見到親等關係驗證通過，眼眶泛紅表示：「感謝戶所的協助，否則口罩1片也寄不出！」。

汐止戶所一接獲張媽媽來電急需驗證與海外女兒的親等關係，立即查明資料補登，讓張媽媽感激不已。還有葛先生為寄送口罩給海外的弟弟曾赴他機關詢問未果，最後在瑞芳戶所的協助下，成功串連與遷出國外30餘年胞弟的親等連結，他說，串聯起的不僅是親情，還有國人間的同胞愛。

其中，也有辦不成親等關聯案件的民眾致電道謝，蘆洲戶所受理的邢小姐說，系統無法驗證她與海外國人嫂嫂的二親等關係，因而致電戶所求助；戶政人員查調資料後發現，哥哥與嫂嫂並未在臺灣辦理結婚登記，因此不得建置親等關聯，並建議其改洽嫂嫂在臺的二親等內家人直接申請「口罩輸出許可證」解套，結果立即通過申請！她說，新北戶所的服務品質超越預期，讓人感到很窩心！

戶政科長顏耀明表示，近日國外疫情仍然嚴峻，在臺家屬線上申辦「口罩輸出許可證」時，如遇有系統無法驗證親等的情形，可致電或臨櫃向任一戶所詢問、申請人工更正或建置親等關聯，新北戶所會在第一時間協助處理，以維海外國人的健康安全。

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