樂不可支！金山湧出新溫泉民眾搶泡腳　交通局潑冷水：等等…還沒驗水質

▲ 新北金山臨時停車場水溝湧溫泉，架設圍籬阻隔禁泡腳。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區中山臨時平面停車場排水溝，冒出大量溫泉溫泉湧入出現奇景，當地公共澡堂現在全部關閉，引來民眾欣喜若狂，吸引不少民眾泡腳，有免費溫泉可以泡，開心不已；新北市交通局表示，由於溫泉水質未通過檢測，且水溫高、溝渠濕滑，安全堪虞，交通局已架設圍籬，禁止民眾戲水、泡腳，避免危險意外發生，更成為防疫破口。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，金山區中興路、中山路交叉口旁闢建的中山臨時平面停車場，於2020年3月7日啟用，計有145個小型車停車位，以紓緩金山立體停車場興建期間，當地民眾及遊客停車需求。

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▲ 交通局已將該區域以圍籬阻隔，並加掛警示標語。

吳政諺說，停車場周邊溝渠為排水功用，亦排出周邊既有溫泉湧水，近日由於金山公共浴室因應疫情暫不開放，不少喜愛公共浴室泡湯的民眾，卻轉而到停車場排水溝來泡腳，還自行堆放磚塊、石頭阻礙水流，不僅水質安全、水溫高和溝渠濕滑，恐造成民眾皮膚過敏、燙傷或滑倒等危險意外，更成為防疫破口。

交通局已將該區域以圍籬阻隔，並加掛警示標語，禁止民眾進入側溝戲水、泡腳，避免發生危險，也呼籲民眾為了自身安全，請勿擅自闖入。

「美麗最大的祕密」

▲▼ 泉水質未通過檢測，且水溫高、溝渠濕滑，安全堪虞。