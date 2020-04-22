「超級臨演」誆胞弟病危...狂詐2千萬　挨告辯：是男女朋友接受資助

▲王姓臨演詐騙老婦人近2000萬元後，辯稱2人是男女朋友資助金錢。（示意圖與本案無關／翻攝自pexels）

記者劉昌松／台北報導

參與過多部廣告、戲劇演出的王姓臨時演員，因背了賭債，2011年在卡拉OK店認識70多歲的王姓婦人後，多次以「胞弟病危」、「在美國發生車禍」等理由，騙王婦匯款累計1993萬8000元，王男辯稱和王婦是男女朋友，交往時接受資助不是詐騙，但不被法官採信，王男日前已被高院判刑2年6月定讞，入監服刑中。

73歲的王男被控，2011年間，在卡拉OK店透過「鄧姐」認識年紀較長的王婦後，多次以「因胞弟病危須前往美國」、「其胞弟死後有遺產」、「人在紐約打官司需要律師費」、「在美國開刀需要手術費」、「在美國發生車禍須支付賠償金」等各種理由，騙王婦借現金、匯款200次共1993萬8000元。

▲老婦發現王男根本沒去美國才發現受騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

王婦後來發現王男根本人都在台灣，沒有跑去美國照顧「胞弟」，驚覺受騙提告詐欺。王男則辯稱，2人是男女朋友關係，王婦知道他的經濟狀況，交往中給予資助，不是借款詐騙。

但法院根據出入境資料等事證，認定王男說詞不可採，2018年已將王男依詐欺罪判刑定讞後，王男指控王婦涉嫌作偽證害他敗訴，王婦被處分不起訴後，再反告王男涉嫌誣告，但台北地檢署22日偵查終結，以罪嫌不足為由，處分不起訴現正坐牢中的王男。

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