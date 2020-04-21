看準宅經濟高漲　他開假帳號賣「Switch」...1個月騙56人

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲線報，有民眾趁新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，趁機在網路上以低價兜售「熱門宅經濟商品」，等到民眾以為搶購了匯款後，隨即消失不見，警方統計嫌犯1個月間以相同手法犯案56起之多。

警方調查，29歲的游姓男子從4月開始在網路上以低價兜售3C商品，包括時下最夯的任天堂主機「Switch」以及遊戲「動物森友會」等，等到被害人搶購得手後，游嫌隨即要求對方匯款，但款項得手後隨即失聯。

▲男子趁疫情嚴重，在網路上兜售宅經濟的熱門商品，沒想到竟收款不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

民眾發現後隨即報警，警方表示，游嫌在網路上兜售任天堂目前最夯的遊戲「動物森友會」，以低於市價幾十元的的行情在網路上兜售，警方也在16日於新北市蘆洲逮捕游姓嫌犯，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

▲男子在網路上以低價兜售熱門3C商品，沒想到被害人換款後卻失聯。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，游嫌看準新冠肺炎疫情嚴重，宅經濟的趨勢看漲，且目前任天堂遊戲主機以及遊戲片幾乎熱銷，利用民眾搶購的心理進行詐騙牟利，光1個月就詐騙56人，初步估計不法獲利約60萬元。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

香港銅鑼灣書店來台開店慘遭搶先註冊 林榮基吃早餐還被惡煞潑紅漆

日本相撲退役台灣街頭賣藝 無照被驅離怒譙「FXXK」！萬華警以辣椒水伺候