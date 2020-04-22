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網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳「她的真實生活照」崩潰：先給我水

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網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳「她的真實生活照」崩潰：先給我水。（圖／翻攝《中國寧波網》）

▲王女（左）盜用網路圖片，將孫先生騙得團團轉。（圖／翻攝《中國寧波網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省寧波市奉化區警方接獲報案，一名孫先生和「網婆」聊天一年多，但都沒見過本人，卻送了對方價值人民幣（下同）近28萬元（約新台幣118萬元）的財物。直到他最近偶然發現，給對方綁定的蘋果手機iCloud雲端賬號，自動上傳她的零修圖「真實生活照」，結果一看崩潰了。

陸媒報導，3 月28日上午，一位小伙子手捧著電腦，跑進奉化溪口派出所，「可以先給我杯水嗎，我真的難以相信…」民警了解到，小伙子姓孫，是上海某公司員工，工作之餘還兼職開網約車。

2019年3月，孫先生在某視頻平台上認識一名王姓遊戲直播主，後來雙方互加微信。從一開始，王女便隱瞞真實姓名，用網路照片和影片虛構自己的形象，兩人在聊天過程中感情迅速升溫。孫得知對方為女主播後打賞加油，還在其直播間頻繁送出禮物。

▼兩人對話截圖。（圖／翻攝《中國寧波網》）

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳「她的真實生活照」崩潰：先給我水。（圖／翻攝《中國寧波網》）

同年8月22日，王女說謊哭訴換房要交房租等費用，而自己身負高額債務，無力支付。孫先生心疼不已，通過支付寶一次性轉賬2.7萬元，讓對方嚐到甜頭。

「我要吃超級大閘蟹」、「我用的化妝品都是SK-II、香奈兒」、「手機電池有問題、電腦直播卡都得換」、「最近家裡有點困難，物業費付不出了」，之後的日子，凡是王女想要的禮物，孫先生都盡全力滿足。

王女坦言，「在平淡的生活中，有人關心，又有禮物收，這種感覺真好。」這一年裡，陸續收到孫先生買給她的各類化妝品、鑽戒、電腦、蘋果手機以及轉賬紅包等價值28萬餘元的財物。

▼兩人對話截圖。（圖／翻攝《中國寧波網》）

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳「她的真實生活照」崩潰：先給我水。（圖／翻攝《中國寧波網》）

孫先生則為滿足王女的消費，過度透支信用卡等，欠下近8萬元的借款；在這期間，他曾多次提出見面，但都被對方以各種理由婉拒。3月某天，他偶然發現自己給她綁定的蘋果手機iCloud，自動上傳她的生活照，與對方之前發給他的照片和影片判若兩人，這才開始懷疑可能陷入騙局。

3 月28日，孫先生依據手機裡的訊息，從上海趕至溪口派出所報了警。4月7日，民警在寧波海曙某一小區內逮捕王女，經審訊，她對其犯罪行為供認不諱。

王女交代，自己已婚有一名孩子，起初只是想多些打賞，提高直播收入，但未曾想到孫先生如此「大方」，因此佈下騙局 。她因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案正在進一步偵辦中。

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