美記者爆料「金正恩術後昏迷腦死」秒刪文！　死訊網路瘋傳

▲北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓領導人金正恩接受心血管手術命危的傳聞滿天飛，外媒NBC記者更在推特爆料，直指金正恩已處於腦死狀態，但現已刪文。網路如今也瘋傳金正恩的「死訊」。

NBC記者凱蒂（Katy Tur）透過推特表示，「金正恩已經腦死，一名美國現任官員及一名前官員說，（金正恩）最近接受心臟手術，但最終陷入昏迷。」目前凱蒂已把這篇推文刪除，隨後發布另則貼文指出，「出於謹慎考量，我刪除了剛剛的推文，目前正在等待更多消息，很抱歉。」

▲外媒NBC記者發文「金正恩陷腦死」的推文截圖在網路瘋傳。（圖／翻攝自推特）

儘管金正恩「腦死」的消息成為網路討論話題之一，但金正恩真實身體狀況仍有待釐清。部分Reddit網友強調，此一消息仍未經證實，可能純屬臆測。

韓媒DAILY NK先前引述消息指出，金正恩12日在平壤接受心血管手術，儘管病情好轉，但罕見缺席15日登場的重要紀念節日太陽節，引來外界揣測。隨後，CNN取得一名不願透露姓名的美國官員說法指出，金正恩術後狀況不佳，陷入命危狀態。但南韓青瓦台稍早表示，北韓內部並沒有出現異常動靜，強調相關消息不屬實。

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