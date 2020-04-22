《台北惡棍》真的賣了！4人被控誹謗「一芳」　一張上千美元匯款證明不起訴

▲一芳水果茶不滿遭爆料假裝都用台灣本土茶葉控告臉書粉專誹謗。（圖為資料照／記者黃士原攝）

記者劉昌松／台北報導

一芳水果茶連鎖業者2019年因「一國兩制」風波導致業績崩盤，數十家分店接連收攤，臉書粉專《台北惡棍》還加碼爆料，稱一芳使用斯里蘭卡茶葉，偽裝是台灣本土茶，一芳母公司墨力國際負責人柯梓凱控告《台北惡棍》張姓管理員等4人誹謗，但張拿出匯款證明粉專早就以上千美元賣出，相關文章不是他發的，台北地檢署22日以證據不足處分不起訴。

據了解，張男(30歲)家住台北，卻疑似扮演旅美富商，在臉書《台北惡棍》上營造在美生活假象，2019年底，向時代力量不分區立委候選人翟本喬喊話，只要翟挺蔡英文，他就為自己的出言不遜道歉，濃厚的意識形態讓翟火大將他起底；之後《台北惡棍》又指總統候選人韓國瑜大學念夜間部，逼得韓陣營拿出畢業證書澄清並提告。

▲台北惡棍粉關指一芳用斯里蘭卡茶葉假裝是台灣本土茶。（圖／翻攝臉書）

而一芳水果茶則是在2019年8月初，傳出用微博帳公開挺一國兩制，引發消費者強力抵制，還衍生出台灣手搖飲之亂，《台北惡棍》接著再文圖並茂地抨擊一芳，宣稱使用台灣本土茶，實際上用的是斯里蘭卡進口茶葉。

墨力國際認為一芳被人惡意用公司的其他品牌汙衊，誤導消費者，控告《台北惡棍》張姓管理員、簡姓共同管理員，以及疑似將他牌資料外流的墨力前員工、在相關po文下留言的「台獨機關槍」李伯璋等4人涉嫌誹謗。

▲一芳母公司墨力國際負責人柯梓凱。（圖為資料照／記者鄭思楠攝）

但張姓管理員到案拿出匯款以及買家對話紀錄，證明《台北惡棍》粉專在相關po文前幾個禮拜，已經用上千美元的代價，轉手給海外人士，因臉書拒絕提供粉專申登資料，檢察官認為無證據顯示張、簡管理員是po文者，李伯璋的發言也無妨害名譽，墨力前員工未曾接觸過爆料內容相關資訊等理由，一併在22日處分將這4人不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

投資黃金吸金3900萬 金品軒集團總裁50萬交保…籌不到錢改10萬

館長挨告妨害名譽堅持不和解 嗆：回罵都給20萬，我首富了叫郭台銘旁邊蹲