投資黃金吸金3900萬　金品軒集團總裁50萬交保…籌不到錢改10萬

▲金品軒集團總裁涉吸金案被檢察官訊問後諭令交保候傳，並限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

金品軒集團蘇姓總裁和在公司擔任總經理的羅姓女友，涉嫌以高於市價的每克2600元在台販售黃金，保證1年買回，期間月息1.3%，吸金3900多萬元，另外又涉嫌未經核准販售未上市櫃股票，台北地檢署22日凌晨諭令蘇依違反《銀行法》、《證交法》罪嫌，以50萬元交保，但他籌不出保金，清晨降成和女友各只要10萬元交保，並限制出境出海。

檢調查出，新加坡籍的蘇姓男子對外自稱金品軒集團總裁，而在金品軒煉金廠公司擔任總經理的羅姓女友，則是是從馬來西亞籍歸化的台灣人，2人涉嫌從2014年起，透過業務員推出黃金投資方案，每公克2600元(目前台銀牌價約1600元)，最少要投資20公克，投資1年後保證原價買回，滿期前，公司會支付投資人形同利息的「保管費」1.3%。

此外，金品軒在2017年間，在台舉辦說明會，宣稱集團旗下的香港公司，2年後就要在港上市，未經核准就招募上百人購買股票，也涉嫌違反《證交法》，檢調21日兵分5路搜索金品軒等公司處所，蘇、羅2人最後被以各10萬元交保，同案4被告各以2萬、5萬元不等交保。

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