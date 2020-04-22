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薇閣私校認「有磐石艦官兵接觸史即居家管理」　禁政戰教師子女到校上課

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▲▼ 薇閣小學 。（圖／翻攝薇閣小學臉書）

▲薇閣小學。（圖／翻攝薇閣小學臉書）

記者崔至雲／台北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦累計27人確診，讓不少國人心慌慌。一名政戰學院人員向媒體投訴，他小孩就讀台北市私立薇閣小學，該校通知他，要孩子在家自主健康管理2周，但他表示，他沒接觸患者、不必自主管理，這樣是歧視、剝奪受教權。對此，薇閣小學證實有此事，並表示，有要求具相關接觸史的學生自週一起在家自主健康管理，經校方評估後，最快明日將恢復到校上課。

薇閣小學表示，新型肺炎疫情防治是全民共同的責任，薇閣為了全體師生的健康與疫情防範一直不遺餘力。校方於週末假日期間獲知我國發生新冠肺炎群聚感染情形，為掌握可能的接觸情形，並為求謹慎，19日晚間研擬調查表單，並於當晚發放給全體家長與教職同仁。

請繼續往下閱讀...

薇閣小學說明，根據表單調查結果，校方請求具相關接觸史的學生自週一起在家自主健康管理，期間校方均安排居家學習或線上教學等措施，以照顧學生之學習進度。自週一起到今日（週三）我們校方持續關注孩子學習及身體狀況，經確認目前孩子身體並無不適情形，本日再行評估後最快將通知家長於明日（週四）讓孩子恢復到校上課，學生回校後，校方亦將啟動輔導機制，關心學生心理狀況，同時持續關注其健康情形。

薇閣小學強調，本校遵照政府一切防疫措施確實實施，對於疫情我們採取料敵從嚴態度，一切以最謹慎作法處理，以維護全體薇閣學校師生健康並共同為國家防疫盡一分心力。

對此，台北市教育局主任祕書陳素慧坦言該校作法有「踰越衛生疫調的範圍」，並指出，沒有衛生機關開設的通知書，就讓學生在家進行健康管理，確實會影響學生的學習權益，目前已督促學校好好與家長溝通，並讓學生盡快回學校學習，而該名學生明天也將回校上課，已要求學校在學生入班前做好心理輔導，不要讓學生有疏離感。　

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