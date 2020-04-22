影／日媒提問「台灣防疫成功關鍵」　蔡英文透露關鍵點

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日針對敦睦艦隊染疫封波親上火線向國人道歉。針對日本媒體提問，台灣防疫成功關鍵，蔡英文回應，重點在人民面對指揮中心的種種要求都能配合。

敦睦艦隊27人染疫，讓台灣處於疫情爆發大最大危機，不過，日本媒體對於台灣的防疫表現還是相當讚賞。日媒向蔡英文提問，台灣這次防疫成功的關鍵為何？民主國家如何處理人權與防疫的衝突議題？

對此，蔡英文回應，民主國家人民講究的是人民權利充分被尊重，有一定的自由的權利，這是民主國家最重要的。不過在緊急防疫期間，人民權益自由或許有一些可以被限縮，人民對這樣的事件有共同責任感，共同面對疫情挑戰、共同的責任決心。

蔡英文強調，這一次人民對指揮中心的種種要求，人民都能配合，這是這次防疫成功最重要的事情。

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