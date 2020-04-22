南投暨大附中軍方召回集結約2小時　里長氣炸：擴大社區消毒

▲南投埔里鎮暨南大學附設中學，18日下午軍艦官兵見接駁中巴到來，陸續從校園旁空地走到校門前上車。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

國防部緊急召回分散各縣市敦睦艦隊官兵，集合地點選學校，引起地方非議與恐慌。南投縣新冠肺炎防疫工作嚴密，首現的防疫破口可能出現在埔里暨大附中校門口，鎮公所22日派員到學校周圍徹底消毒，連里長都不放心，出面要求擴大消毒到公路沿線店家及社區。校方還原官兵集結過程，前後約2小時即匆忙上車離去，沒有進入校園。

暨南大學附設高中校門口，18日當天下午返部隊官兵陸續集合，等候專車接回營區部隊。經校方初步了解，當天下午1時許有幾名年輕人，坐在校門口旁空曠處，他們穿著便服，沒有啥麼異狀。

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下午3時許，穿軍服官兵隨同救護車到場，替幾名年輕男子量體溫，校門口警衛主動上前詢問，得知是軍方在辦「防疫演習」，況且車輛不會進校園，未再過問。隔不到10分鐘一輛中巴前來，8名穿防護衣年輕人迅速上車離去，全程約在校外空地逗留2小時左右。

埔里鎮鎮長葉志城表示，縣府及鎮公所防疫措施超前部署且嚴謹，進行消毒作業時，里長也主動出面關切，要求除暨大附中、愛蘭國小外圍人行道，前來集結官兵可能停留買東西據點及社區也要一併徹底消毒，公所清潔隊從善如流，已陸續完成消毒作業。

鎮長葉志城表示，暨大附中一帶店家不多，且軍艦官兵召集令，如同軍事演習，要迅速到集合點報到，不太可能還四處閒逛逗留，集合官兵前前後後只在校門旁空地，站著或坐路旁階梯約2小時就上車，每個可能逗留點，鎮公所均已徹底消毒，請大家放心。

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