國防部稱海軍下船是依漁業署規範　陳吉仲「特別回應」：有到指揮中心報告

▲磐石艦返台後爆發新冠肺炎群聚。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

海軍磐石艦從帛琉返回後爆發新冠肺炎群聚，中央流行疫情指揮中心今（22日）公布又增1實習生確診，目前累計28人。而該艦抵港後僅隔離6天，遭質疑為何下船後不用再隔離14天？國防部副部長張哲平日前表示，是根據農委會漁業署規範。農委會主委陳吉仲說，相關作業都依照規範執行，並向指揮中心報告。

磐石艦3月12日至15日停靠帛琉，4月9日抵港，隔離6天下船，但官兵染疫時間點至今仍是各界關注重點。農委會今下午召開「農業紓困振興」最新情況說明，提到船員無法來台因應辦法部分，陳吉仲說，要特別講一下，最近國軍軍艦某種程度跟漁業署有關聯，但要特別說明，遠洋漁業漁船作業都有一起到指揮中心報告，完全依照相關規範執行。

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▲陳吉仲針對農業紓困振興召開記者會說明。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲指出，4月1日起實施「遠洋漁船境外彈性，僱用外籍船員入境防疫措施」 至4月21日止，有85艘漁船1234人辦理入境，其中20艘246人辦理原船檢疫、10人居家檢疫，65艘978人無需檢疫。陳吉仲強調，漁船沒靠岸、接觸任何相關人員，無需檢疫，但因應日前軍艦群聚感染事件，依據指揮中心邊境組要求，修正增加流鼻水鼻塞、全身倦怠、四肢無力等症狀監測項目。

漁業署署長張至盛說明，4月1日實施「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，該措施是針對遠洋漁船在返回國內漁港前30 日以上航行過程中未有「海上轉載」、「進入他國港口」、「併船交流」、「船員異動」、「接受公海登檢」等5種情形者，且返港時經當地衛生單位確認船員身體無異狀並量測體溫合格者，返港後無需進行14天之原船檢疫。