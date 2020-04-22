船舶國內航行不用檢疫管制！陳宗彥出面回應：有先決條件

▲0422疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者簡仲豪／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆發嚴重傳染後，不少民眾對於船舶的停靠出現疑慮，如海巡署對於商船、漁船或所有船舶靠港時，有沒有標準程序、有無規定船舶靠港後要集中檢疫14天等問題。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(22)日在記者會上表示，只要是維持在國內的航行，且沒有任何接觸，是不受14天的檢疫管制。

陳宗彥指出，不管是漁船、漁船或任何船舶，基本上分為國內跟國際線，只要是他在維持在國內航行，就不會有受制於居家檢疫的管制，前提不能有任何接觸，但像國際商船的部分，原則上都要居家檢疫14天。

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陳宗彥表示，要採用30天的自主健康管理的方式，前提是30天的航行日誌上，要清楚記載沒有任何接觸、航員的身體健康也要沒有問題，才可以申請。另外，他指出，國際商船或是遠洋漁船都必須清楚記載航員的健康狀況，且由船長親自負責簽名管理，這也是國際公約裡，清楚記載的事項。

「依照邊境管制，若要申請30天的自主健康管理，必須於靠岸前72小時提繳資料，入境時也要主動填報健康申明資格」。陳宗彥表示，這些都應該由船長或船務公司負起相關責任。