　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

船舶國內航行不用檢疫管制！陳宗彥出面回應：有先決條件

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0422疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲0422疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者簡仲豪／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆發嚴重傳染後，不少民眾對於船舶的停靠出現疑慮，如海巡署對於商船、漁船或所有船舶靠港時，有沒有標準程序、有無規定船舶靠港後要集中檢疫14天等問題。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(22)日在記者會上表示，只要是維持在國內的航行，且沒有任何接觸，是不受14天的檢疫管制。

陳宗彥指出，不管是漁船、漁船或任何船舶，基本上分為國內跟國際線，只要是他在維持在國內航行，就不會有受制於居家檢疫的管制，前提不能有任何接觸，但像國際商船的部分，原則上都要居家檢疫14天。

請繼續往下閱讀...

陳宗彥表示，要採用30天的自主健康管理的方式，前提是30天的航行日誌上，要清楚記載沒有任何接觸、航員的身體健康也要沒有問題，才可以申請。另外，他指出，國際商船或是遠洋漁船都必須清楚記載航員的健康狀況，且由船長親自負責簽名管理，這也是國際公約裡，清楚記載的事項。

「依照邊境管制，若要申請30天的自主健康管理，必須於靠岸前72小時提繳資料，入境時也要主動填報健康申明資格」。陳宗彥表示，這些都應該由船長或船務公司負起相關責任。

ET快訊
快煮壺買一送一！超狂殺價1980元→768元
磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」　莊人祥曝最新檢驗狀況
楊又穎輕生前晚「笑著說求救訊號」　最後的模樣曝光
快訊／韓國瑜宣布：5/3高市府進行「兵推演練」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下船沒量體溫！蔣萬安質疑敦睦艦「沒照規定走」：一定徹查、嚴懲

磐石艦新增3確診「陰轉陽」！張上淳：發病和採檢時間有關聯

「口罩實名制3.0」明上路！陳時中：程序簡化便民…流程20秒就能搞定

健身教練比腕力下一秒GG！清脆一聲「啪」…醫：右手臂斷了

5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸　農委會補助每公斤40元運費

HBO等7頻道將斷訊？北都不排除提存授權費爭取續播

高鐵「類梅花座」上路！靠窗座位先賣　間隔增2到3排

228連假有官兵暈船！張上淳「呵呵」：頭痛暈船不代表感染

白髮運將「土城→木柵開2小時」過程猛問路！她一看登記證不對勁　結局扯爆

黃珊珊坦言「疫災考驗人的信任」　陳時中認同：人開始不信任，病毒有機可趁

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸　農委會補助每公斤40元運費

HBO等7頻道將斷訊？北都不排除提存授權費爭取續播

高鐵「類梅花座」上路！靠窗座位先賣　間隔增2到3排

228連假有官兵暈船！張上淳「呵呵」：頭痛暈船不代表感染

白髮運將「土城→木柵開2小時」過程猛問路！她一看登記證不對勁　結局扯爆

黃珊珊坦言「疫災考驗人的信任」　陳時中認同：人開始不信任，病毒有機可趁

騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨叫住我

磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」莊人祥：64人已採檢

南紡購物中心全力打造安心消費環境　黃偉哲親赴商場為全館人員打氣

口罩實名制3.0今上路　超商、APP都能預購！陳時中：可完全支用無虞

同舟抗疫！　三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

鐵粉650萬標喬丹簽名球衣！　小資族可買萬華30坪公寓、高雄透天厝

福斯「航母級7人座MPV」Viloran大陸開賣　150萬內配備很豐富

寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

防疫情重創經濟引爆治安問題！全國警掃287把黑槍　改造逾6成將修法納管

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

尤里安／台海防衛作戰澎湖戰略角色提升？

吳青峰一審告贏林暐哲　首度露面曝現況：最近很好啊！

長相很普卻是萬人迷　只要會1件事就能辦到

臺大醫院雲林分院　即日起提供新型冠狀病毒核酸檢驗

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

他超商預購口罩⋯條碼一刷「現領9片」嗨爆

即／高雄確診官兵最新足跡！草衙道等5處都入列

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

嬰兒出生16小時確感染！　醫：懷孕準媽媽們要小心防護

快訊／又見磐石艦官兵確診！新增1例新冠肺炎

官兵關在海上一個多月　醫：下船沒人去旅社才問題大條

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

更多熱門

相關新聞

國軍防疫破口　黃偉哲說重話：不容再犯！

國軍防疫破口　黃偉哲說重話：不容再犯！

新冠疫情破口，台南市長黃偉哲認為重點是在於軍方，尤其是海軍，總統已經說了重話，他覺得當然防疫工作是全國一條心，軍方已經做了一些動作的調整，那也希望沒有下次，也不容許有下次了。

「鑽石公主隔離14天」敦睦艦隊不用？　疾管署回應了

「鑽石公主隔離14天」敦睦艦隊不用？　疾管署回應了

又說謊！海軍3度稱無開放外籍人士登艦　國民黨立委秀照直接打臉

又說謊！海軍3度稱無開放外籍人士登艦　國民黨立委秀照直接打臉

228連假有官兵暈船！張上淳「呵呵」：頭痛暈船不代表感染

228連假有官兵暈船！張上淳「呵呵」：頭痛暈船不代表感染

超商、APP都能預購口罩　陳時中：完全支用無虞

超商、APP都能預購口罩　陳時中：完全支用無虞

關鍵字：

敦睦艦隊磐石艦漁船商船國際公約中央流行疫情指揮中心陳宗彥

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面