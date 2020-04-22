台南市考慮各級學校管制校外人士進入　強行進入校園報警查處

▲台南市長黃偉哲說，為了防疫台南市各級學校考慮管制校外人士進入，違者報警處理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對海軍台南確診個案到成大球場打球，台南市長黃偉哲說，目前市府與成大在釐清當天打球的民眾進行居家檢疫或自主管理，為了防疫，台南市各級學校考慮管制校外人士進入，違者報警處理。

黃偉哲指出，「成大四個球場是個開放空間，目前為止，中央疫情指揮中心提供給我們的只是有經緯度，我們要靠著經緯度來去追查這個這邊打球的人。市府希望說，當天有來球場打球的民眾，為愛惜自己的身體好，趕快跟台南市的衛生局來聯絡，這樣一方面市府追查，一方面民眾應主動聯絡，這樣會比較快，單方向的追查會比較慢，因為光是從疫調訪查的過程是蠻花時間，而且這時候、時間是很寶貴的，能夠在越早找到匡列相關的人，越早讓他們能夠自主、健康管理，或者是居家檢疫進入這個程序，越早讓他這個不會再接觸其他人。」

他表示，不管是在永華運動中心，或是在成大打球，或是在甚至在夜市裡面逛夜市的民眾，市府希望說，在特定的時間點，這個從台南市政府公布的，這個時間點、特定的時間裡面，有疑似跟確認者接觸的，不管兩例台南市的確診者，還有或者是嘉義過來這邊的確診者，或是高雄過來這邊的確診者，凡是台南市政府公布了這個足跡的時間點有跟確認者，有可能重疊的民眾，請盡速跟台南市衛生局聯絡，並且做好自主健康管理的工作。

黃偉哲說，如果民眾有戴口罩，而且接觸的時間可能是很短，那就做自主健康管理。如果沒有戴口罩，譬如說，在運動中，那接觸的時間像在永華運動中心，確診者在那邊待了兩個小時，如果民眾有在兩個小時裡面跟他接觸，那最好可以做好居家檢疫的工作。市府覺得，其實這部分相關的工作，中央流行疫情指揮中心都有相關規定，凡是符合規定，就依照那個方式做，我覺得其實這樣子是確保自己跟他人安全。

黃偉哲說，目前台南市確診者還是全台灣六都裡面最少的，但是市府並不以為這樣就可以高枕無憂。我們認為還是非常、非常的緊繃，尤其台南市的景點多，台南市的好吃、好玩的地方多，很多民眾都會來，那在面臨五一假期裡面，我們一方面要兼顧市民的健康，一方面要兼顧這個藝文景點、還有這個風景景點能夠有人來，所以能夠安全的來是很重要的，因此，我們決定做好自己的疫情工作，如果不能做好的話，那當然這個對於市民朋友，跟對於遊客都沒有保障，這樣就不好。所以我相信市府絕對有信心，能夠做好這個環境的清潔以及這個疫情掌控。

對於有人來，市府當然歡迎各位朋友來，但是做好這個戴口罩以及勤洗手，繼續保持社交距離，這部分就是三大法寶。市府也希望說，在這段時間，尤其在磐石艦疫情爆發的往後推了14天裡面，希望市民朋友們做好無差別的口罩、戴口罩外出的活動的這個工作。黃偉哲說，有市民朋友質疑說，在戶外需要戴口罩嗎？但在戶外也許空曠的地方是不需要戴口罩的，但是你在戶外，如果譬如說有人潮聚集，譬如說市場，譬如說夜市或是密集的人潮聚集的地方。市府覺得其實還戴口罩為宜。當然大眾運輸工具就不用提了，中央已經規範一定要戴口罩。所以我們覺得，其實這部分如果做好落實相關的活動的話，戴口罩的話，他覺得其實是可以確保安全的。

針對確診者進入校園，而民眾質疑現在多數國小都是沒有圍牆的校園外人經常進入運動，這如何防範？黃偉哲指出，這部分是階段性的管制，在前一個階段，市府對於室內、校園的室內，譬如說體育場、體育館裡面、活動中心裡面，我們是管制校外人士進入，然後但是對於開放的空間，譬如說，運動場裡面是沒有管制的，但是就是說學生進來之前，學生到校之前是沒有管制的，但是隨著疫情越來越緊繃，市府也正在研議是不是要考慮校園全天的管制，也就是說，不管學生上學前或是放學後，這個校內的任何處所、戶外的住所或是室內處所，都一律管制，這部份在密集研議當中。

黃偉哲強調，如果校外人士要強行進入就報警處理了，因為當初開放校園是一個既定的政策，前幾任的市長還有這個民意，大家希望說校園不要變成像監獄一樣，所以把圍牆打掉，現在圍牆打掉了，大家說校園現在沒有個分內外，大家就跑進來，這部分有時候順了姑心、就輸了嫂意，蓋了圍牆，也不方便，不蓋圍牆，大都覺得這太隨便，所以市府真的是有點困擾，所以一旦市府決定校園不再開放，就會用比較嚴肅的方式來處理，如果不開放也硬要進來，就報警處理。

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