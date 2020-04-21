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社會 社會焦點 保障人權

醉酒竟遭男友找人3P性侵拍片　考法律系復仇獲賠60萬確定

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▲性侵、撿屍、迷姦、強暴、輪姦。（圖／記者黃克翔攝）

▲女子遭男友找人來3P後，考上法律系成功復仇。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市李姓男子2014年間帶著女友小諦（化名）到夜店狂歡，小諦爛醉返家，李男竟找死黨吳姓男子，前來性侵小諦，不但大搞3P還錄影。小諦不堪遭辱，發憤考上法律系，成功復仇提出訴訟。李男、吳男二審分別遭判4年與2年，小諦求償，高院判決2人須賠償60萬元確定。

本案發生於2014年11月底，當時19歲的小諦與25歲的李男交往，晚間2人到台北市某夜店參加朋友的生日趴，小諦喝到爛醉，被李男帶回租屋處。沒想到李男竟找了27歲的死黨、吳姓男子，聯手性侵小諦。過程中，小諦疼痛不堪，勉力睜開眼睛一看，竟發現是不知名的男子正在侵犯她，而男友還在一旁拿手機攝影。

小諦因疼痛不斷求饒，但2人仍不罷手。不堪遭辱的小諦事後與李男分手，為了保障自己法律上的權益，小諦發奮圖強考上法律系，鑽研相關法律流程，1年多後才提出告訴。檢方對2男提起公訴，一審法院將李男判刑5年、吳男3年10月。案經上訴，高等法院二審改將李男判刑4年，吳男則被認定情堪憫恕，改判2年。案件上訴最高法院審理中。

另外小諦也提出附帶民事訴訟，求償300萬元，一審判決2男須連帶賠償60萬元。雙方均上訴第二審，高等法院審理後，認為根據小諦提出之錄影內容，她當時已酒醉而處於意識不清之軟弱無力狀態，且依當時2男的對話內容，應有察覺小諦已陷於泥醉狀態，仍利用小諦酒醉不能抗拒之機會，而共同侵害她的貞操權、性自主權，故2男應對小諦負連帶賠償責任。

高院審酌雙方身分、社會地位、資力、2男侵害手段，及小諦心理創傷程度等情狀，還是判決2男需賠償60萬元，賠償部分就此確定。

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