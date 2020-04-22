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「假長榮主管」面試20歲嫩妹　載到暗巷性侵：保證讓妳上班

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▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲萬姓房仲假冒航空公司主管，將求職女載到暗巷性侵。（示意圖／非當事人／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

萬姓房仲經理在求職網站看到20多歲女子應徵航空公司地勤，不僅冒充長榮航空副理打電話聯繫，誘騙對方穿內衣面試，還在深夜將人載到暗巷「寫履歷」，再強逼口交。地院一審判萬男民事須賠80萬元，高院二審21日改判50萬元，全案確定。

判決書指出，萬男日前上求職網站，發現一名年輕貌美的女子小琳（化名）想應徵航空公司地勤，遂在2017年1月6日凌晨1點致電女方，佯稱自己是長榮航空人事主管，要求對方透過視訊自我介紹。

期間，萬男謊稱長榮設計師要做「內衣調查」，要求小琳寬衣解帶，脫到剩內衣褲。為了取得信任，萬男還自稱是同性戀，要對方放心。小琳一度猶豫，又擔心失去工作機會，最後依指示脫去外衣，僅著內衣褲進行視訊。

萬男見小琳天真可欺，藉口剛好從桃園機場開車到台北市，要將履歷表交給女方填寫，因此相約凌晨3點，在小琳北市中山區住處旁的某超商見面。萬男到場後，佯稱違停恐遭警方取締，要求小琳上車填寫履歷。

萬男見女方上車，立刻交付從網路下載的「長榮航空應徵人員資料表」。小琳信以為真，拍攝文件給女室友報平安，隨後開始填寫履歷。萬男見狀，一路將車開到北市天祥路邊停放，還說公司正在設計情趣內衣，要求小琳自慰給他看。

小琳驚嚇拒絕，但萬男惱羞成怒，大罵「我都開車到臺北了，妳這樣太沒誠意」。小琳擔心自身安危，又不熟附近路況，只好乖乖照辦。怎料萬男食髓知味，竟脫下褲子開始自慰，還強逼小琳舔乳頭、口交，並恫嚇「妳要好好表現」。

小琳已經不想要工作，但為了保住第一次，被迫屈從。事後，萬男威脅小琳不得張揚，還一派輕鬆地訕笑：「要不是妳是處女，早就強暴妳了」、「我和很多員工，空服員做愛過」。小琳脫身後，在女室友陪同下到中山分局報警提告，求償300萬元。

台北地方法院審理時，判萬男須賠償80萬元。萬男不服上訴，高院審理認為，萬男性侵事實明確，審酌萬男侵權情節、對被害人造成影響程度，認為精神撫慰金以50萬元違適當，本月21日改判賠50萬元，不得上訴。

至於刑事部分，萬男雖否認犯行，仍遭檢方起訴，二審被依強制性交罪判處4年徒刑，上訴最高法院中。

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