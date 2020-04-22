新加坡貨輪陸籍船員「肚子爆痛」急呼救！　海巡著防護衣助送醫

記者徐愷昕／高雄報導

21日晚上鵝鑾鼻西南方外海處，有艘新加坡籍貨輪上1名大陸籍船員嚴重腹痛，海巡獲報後即派員前往救援，不過因現在正值防疫時期，海巡人員不敢輕忽，除執勤過程均穿著防護衣及相關裝備外，在確認船員受傷情形時，也同步測量傷患體溫及詢問是否有其他旅遊史，所幸經送醫，該名船員已無大礙。

▲外籍貨輪在外海船上嚴重腹痛，海巡獲報後立即派員前往協助送醫。（圖／地方中心翻攝）

高雄海巡隊21日晚上10時55分許接獲通報稱，鵝鑾鼻西南方約37浬處一艘新加坡籍貨輪上，有1名大陸籍船員嚴重腹痛，海巡獲報後立即派員前往協助送醫，22日上午7時56分許與貨輪會合，成功接到病患後，立即全速返回港口。

因現在正值防疫時期，海巡隊在執勤中秉持著「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，除了皆穿著防護衣及配戴口罩、手套等防護裝備外，在確認船員受傷情形時，也同步測量傷患體溫及詢問是否有其他旅遊史，行事非常縝密。

上午8時15分許，巡防艇航返抵高雄港口安檢所，病患由救護人員接手將送往高雄民生醫院就醫，據了解，該病患對於海巡人員不畏疫情、無私執行的海上救援工作表示非常感謝。高雄海巡則呼籲民眾，如有緊急狀況急需服務者，都可以撥打「118」免付費報案電話，相關單位將立即前往協助。

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