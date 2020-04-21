每月減80團客人！餐飲業者揭店內支出　「苦嘆7字」道盡辛酸

▲疫情爆發以來，不少餐飲業抵擋不住虧損，忍痛熄燈號。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠疫情爆發以來，不少老字號飯店、餐廳等都扛不住虧損吹熄燈號，令老饕們不捨。網友們也訴說身邊餐廳的慘況，店家為了維持生意只能忍痛裁員，然而稀稀落落的來客數也讓他們不禁嘆氣，「只求疫情快過去。」

網友在PTT八卦板發文，他表示朋友在百貨公司地下街開餐廳，對方說開設一個品牌就要請15個員工，假設平均月薪有35K，薪資的支出就將近50-60萬，還不包含其他行銷、設備和食品加工的費用，「很多做地下街的小餐廳都撐不下去了。」

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另一名苦主則回文表示，自己和爸爸在嘉義合資開餐廳，店面坪數約為200坪，總共請了廚師6名、會計1名、服務生8名和洗碗工2名，薪資支出約為50萬，水電房租則約為10萬。

他指出，以往他們的客源大多來自當地散客和台灣團客，並沒有特別接陸客。然而從今年2月開始，平均每個月至少被取消了70-80輛的遊覽車，更慘的時候整天只有1、2桌客人。

▲疫情衝擊觀光業，也連帶影響以團客為主的原PO家。（示意圖／記者呂佳賢攝）

為了撐下去，他們將人力改為半班，減少一半薪資支出，但是到了這個月仍不得已裁掉2名廚師、4名服務生和1名洗碗工。他無奈地說，很多人都說餐廳只接陸客，根本沒實力，陸客一消失生意就沒了，但他們家有9成都是台灣客，如今狀況一樣很慘淡，只盼疫情能夠趕快過去，讓大家的生活恢復正常。

貼文一出，網友們心疼打氣，還和原PO約好疫情過後要去光顧，「 加油，辛苦了」、「希望你們撐過去」、「撐過就是你的」、「有機會去吃」、「做觀光生意的影響真的很大」。

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