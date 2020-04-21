不只次波感染！感染科醫估「艦上確診數破百」：破口恐引發下波社區傳播

▲海軍敦睦艦隊爆發24例確診新冠肺炎，讓台灣防疫重新拉警報。（圖／中華民國海軍臉書）

記者林妤柔／採訪報導

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，再度讓台灣防疫拉警報。感染科專家坦言，軍艦群聚感染可說台灣新冠肺炎防疫以來最大的威脅，他推測磐石艦確診數可能破百人，如果這些人在4月15日下船趴趴走，後果不堪設想。其中，官兵照實說出足跡、親密接觸者可說相當重要，如果有所隱匿，那些帶病原、未發病的人可能會成為防疫破口，「同時引起另一波社區傳播」。

振興醫院感染科主任李明政坦言，磐石艦確診是「台灣新冠肺炎防疫以來最大的威脅」。目前雖只驗出27例確診，但不代表只有27位，昨日3位驗出抗體，表示這3個人曾經遭受感染，之後痊癒。他認為，驗出抗體的士官應該是第一波感染，四月初有些人部分有症狀，恐是第二波，而目前爆出來的最初3例跟之後驗出的27例，可能都是第三波、甚至第四波感染。

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李明政推測，七百多位軍人目前只篩出27位，但其中可能是剛被傳染，身體還沒有足夠的病毒量被篩出，日後居家隔離者應該陸續會有症狀出現，採檢後陽性率就會很高。他預估，根據國外經驗來看，磐石艦上有334名官兵，「至少有3成以上的人會被感染」，染疫人數一定破百人。

▲專家預估，確診的人數可能達上百人。（圖／中華民國海軍臉書）

李明政表示，這些可能染疫的士兵在4月15日上岸，放到社區到處跑，「2、3天時間已經夠長了」，且年輕人跑的路程比中老年人多，親密接觸者也不在少數，目前匡列的幾百人只是確診個案中的密切接觸者，如果還有帶原、未發病的人，不曉得有多少人，也無從追蹤密切接觸者。

「目前唯一能做的就是盡量圍堵。」李明政指出，七百多位官兵的足跡都要真實公布出來、那個時間收到簡訊的人也都要在14天內行自主健康管理，圍堵到立即採檢，才能防堵疫情擴散；若有遺漏，就可能造成比較大的社區感染，官兵若隱匿足跡或接觸者，都可能成為防疫破口。李明政直言，「這一波破口，可能引起另一波社區傳播」，所以誠實公布很重要，能避免造成廣泛性的社區傳播。

台灣大學公共衛生學院20日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，副院長陳秀熙說明，此次磐石艦在4月15日進行隔離檢疫，就是一件正確的事，「有做隔離檢疫就會不一樣，狀況絕對會比鑽石公主號來得好」，透過疫調，以及接觸者確實的回報及配合隔離、篩檢等措施，就像阻斷院內感染一樣，如此一來就能阻斷第二波流行發生，不會演變成像鑽石公主號的慘況。