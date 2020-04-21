立院專案報告前夕…傳嚴德發密會柯建銘　呂玉玲質疑串供

▲國民黨立委呂玉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊確診飆升至27例，但軍方說詞反覆引發批評，立法院外交國防委員會22日將要求國防部專案報告。外委會召委、國民黨立委呂玉玲21日表示，原本她想找國防部長嚴德發開會前會，卻一直找不到人，後來得知嚴德發人在民進黨團總召柯建銘辦公室與綠委開會，質疑根本提前串供，痛批國防部一直在說謊。

立法院外交國防委員會22日將邀請國防部長、衛生福利部、外交部專案報告，海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官等3人，則將以視訊方式備詢。專案報告前夕，傳出嚴德發20日下午在柯建銘辦公室開會。

呂玉玲指出，今天她原本想找嚴德發先到辦公室做專報會前會，了解到場列席人員，但國防部跟她說，部長去疫情中心開記者會沒辦法到，下午疫情中心記者會上，國防部卻稱嚴德發是為了準備明天的專案報告沒有出席，直批國防部「一直在說謊、一直在隱匿，為什麼不能坦誠相告？」

呂玉玲還爆料，嚴德發下午人就在柯建銘辦公室，跟民進黨立委做專報會前會，「這是不是就叫串供？」

呂玉玲表示，現在執政的是民進黨，是否有上意指示要他們這麼做，這是她質疑的地方，她下午有聯絡嚴德發部長，但他身邊的人都說不知道，直言「這也算是國安危機了。」