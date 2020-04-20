海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

▲海基會前發言人管安露 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會前副秘書長、發言人管安露傳出上周因癌症病逝，享年50歲，海基會下午低調證實此事；至於是否會有公開悼念儀式，海基會僅回應，家屬希望低調處理後事。管安露去年6月因個人生涯規劃從海基會去職，發言人職務由副秘書長蔡孟君接任，海基會當時舉辦了歡送會，並致贈「琉璃獎座」感謝她對海基會的貢獻。

管安露為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士，曾任高等法院高雄分院法官，她在2017年9月1日出任海基會副秘書長兼法律處長，並於2018年1月15日正式接下發言人職務。

管安露在海基會任職期間發揮法律長才，為陸配提供法律服務，並經常陪同陸配參訪地方法院，舉辦法律座談會，從多面方讓陸配多了解法律的運作，期望能幫助陸配在遇到法律問題時，知道能從何處尋求司法資源及協助，保障自身權益。

管安露去年6月去職前，海基會特別為她舉行歡送會，並致贈「琉璃獎座」感謝管安露對海基會的貢獻。海基會董事長張小月當時表示，肯定管安露的工作成果，特別是對外發言宣傳及深化陸配服務，期許管安露帶著豐碩的經驗，替學術領域及兩岸司法持續貢獻所長。

▼海基會去年為管安露（右）舉辦歡送會，與海基會董事長張小月（左）合照。（圖／海基會）

