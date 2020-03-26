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海基會安排「上海類包機」　湖北台辦：盼台灣民眾從武漢就地返鄉

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲海基會已安排上海類包機，湖北台辦希望滯留台灣民眾從武漢就地返台。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／綜合報導

最後一批滯留湖北台灣民眾何時回台？海基會26日公告，滯留湖北台灣民眾以「類包機」形式返台。陸委會也強調全程「不涉及兩岸協商。」對此，大陸新華社晚間報導「大陸方面通過兩岸民航聯繫管道提出，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，運送滯留湖北台灣民眾返鄉。」

新華社報導指出， 湖北台辦表示「目前滯留在湖北的台灣民眾希望就近從武漢直接返回台灣。」申請搭乘臨時航班的台灣同胞還有800多人，如實現東航運送，或東航、華航各執飛兩個航班運送，本周內可將滯留湖北台胞全部運送返台。

▲▼台商登上華航武漢包機。（圖／讀者提供）

▲陸委會強調，上海類包機全程「不涉及兩岸協商。」（圖／讀者提供）

湖北省和武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部近日，已就當地對外交通和人員流動逐步恢復正常發出通知。「根據相關規定，滯留湖北各地台灣民眾可提出離開湖北申請，經核酸檢測、醫學檢查合格獲得健康證明後，即可自行離開當地。」

依照海基會最新安排，已請華航協助，指定上海兩班次，滯留湖北民眾必須自行到上海搭乘「類包機」返家，我方也會派檢疫人員上機協助處理。指定兩架華航班機，航班號碼皆為CI504，飛行時間是3／29、3／30各一架次，上海浦東機場晚上七點起飛，預計九點五十分抵達桃園。

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