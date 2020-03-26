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滯留湖北台人可回家了！華航2專機「上海飛桃園」　今起受理訂位

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▲▼滯留湖北的幼童畫畫希望傳達訴求。（圖／湖北台胞返鄉後援會提供）

▲滯留湖北的幼童先前畫畫傳達返台訴求。（圖／湖北台胞返鄉後援會提供）

記者曾俊豪／綜合報導

湖北省目前僅剩武漢尚未解封，對於滯留當地的台灣人，海基會26日表示，已洽請中華航空協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。

海基會指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日指示，為讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，海基會立即請華航協助。此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

海基會表示，上述班機自3月26日起受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可以儘速跟本會緊急服務專線（02）25339995、（02）21757066聯絡，海基會將全力協處此兩架次航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航持續負責滯留台人返台包機任務。（圖／記者林敬旻攝）

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