大讚「蓋茲基金會」捐款抗疫！陸外交部：會繼續和重要夥伴加強合作

▲疫情爆發以來，中方科研機構與蓋茨基金會就展開合作。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中共中央的機關刊物《求是》雜誌，近日發表習近平的重要文章，內容提到支持中方同「比爾與美琳達．蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）展開合作。對此，中國外交部發言人耿爽今（20）日表示，蓋茨基金會是中方和國際社會抗擊新冠肺炎疫情的合作夥伴之一，中方願繼續加強防疫合作，為維護世界人民福祉和全球公共衛生安全作出積極貢獻。

中國外交部例行記者會上，有記者問及「《求是》雜誌近日發表的習近平主席《團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器》文章中，在開篇部分就提到了支持中方同蓋茨基金會開展合作。你可否介紹一下中方同蓋茨基金會在這次抗擊疫情中的合作情況？」

對於該篇文章，耿爽表示文章體現了中國政府秉持人類命運共同體理念，致力於推進抗疫國際合作的立場和主張；「病毒是全人類共同的敵人，抗擊疫情、恢復經濟需要包括中美兩國在內的世界各國攜手努力、共同應對。蓋茨基金會是中方和國際社會抗擊新冠肺炎疫情的合作夥伴之一。」

「疫情發生以來，中方科研機構與蓋茨基金會就新冠病毒致病、防治等開展合作研究。」耿爽表示，中方對蓋茲基金會日前宣布捐款資助新冠病毒診斷工具、藥物和疫苗研發等舉措表示讚賞和歡迎，並強調中方會繼續和包括蓋茲基金會在內的國際社會一道，加強防疫合作，為維護世界人民福祉和全球公共衛生安全作出積極貢獻。

另一方面，比爾蓋茲日前也抨擊川普暫停金援世衛的舉措，他表示這聽起來很危險，世衛正減緩新冠病毒的傳播速度，如果受到阻礙，任何組織都無法取代世衛，「全球在現階段比起任何時刻都還需要世衛」。

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