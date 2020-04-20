梵蒂岡遭爆默默安排教宗訪問中國　「首站武漢」友中義大利背後協調

▲羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

義大利雜誌報導，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）正安排是否讓教宗首度訪問中國，且首站就選在最初爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情的武漢。有專家分析，教廷往後的目標便是持續推動讓教宗訪中。

《中央社》引述義大利雜誌《真相》（La Verita）消息指出，帕洛林正計畫安排教宗首度訪問中國，第一站選在武漢。由於武漢近期疫情趨緩而解除封城，教宗若能訪問此地，將替全球帶來希望的象徵，預計他隨後會轉往北京等城市。

據報導，安排過程中，還有與中國關係良好的義大利政府協助帕洛林，義國總統府秘書長詹佩提（Ugo Zampetti）近日除了多次進入梵蒂岡，義國總理孔蒂（Giuseppe Conte）團隊也參與此事，希望促成教宗訪中。

文中分析，時值中國遭到國際社會懷疑隱匿疫情期間，教廷選在此時討論訪中計畫，代表時機點都受到精算；中國國家主席習近平必須鞏固自身的領導地位，教宗來訪可視為「天上掉下的禮物」。

熟悉梵中事務的專家觀察到，梵中2018年簽署主教任命協議，中國承認教宗為中國的天主教領袖，對於堅持無神論的中國而言，可說是教廷的勝利，接下來的目標則是促使教宗訪問中國。

專家分析，如果教宗真的有意訪問武漢，等同中國「大外宣」失敗，習近平不惜犯下中國共產黨大忌，寧可違背無神論，並讓外國勢力干預內政，也要邀請教宗訪中，藉此鞏固政權；同時，此舉也可能幫助中國邁向民主開放與宗教自由，這正是教廷設下的目標之一。

教廷是我國在歐洲唯一的邦交國。《真相》披露消息後，教廷與我國都尚未對此發表評論。