臉書賣「醫療口罩」20多人遭詐30餘萬　緩兵瞎扯：貨卡在中國海關

▲呂男以販賣醫療口罩詐騙得手超過30萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

今年三月初一名連姓男子為了要捐給孤兒院口罩，在網路認識一名在販賣醫療等級口罩的男子「呂橋本」，並匯款2.6萬元打算買2千片，事後卻被嗆聲「我就是詐騙」，讓他氣得報警提告；新北市淡水警分局聲請拘票獲准，17日到北投溫泉路拘提呂男到案，並起獲詐騙所得20餘萬元及毒品咖啡包等物。

淡水警方表示，日前接獲民眾報案，有一名民眾在臉書社團上有名男子以「呂喬本」為假名，在網路上販賣醫療等級口罩，50片一盒要價750元，被害人購買2盒並匯款之後，對方突然說「抱歉這幾天貨物卡住在中國海關」、「大陸空運、海運都亂套了」為由搪塞，最後甚至不讀不回。

經淡水偵查隊蒐集確切事證後，向士林地院聲請拘票獲准，17日下午1時許到台北北投溫泉路將呂男（27歲）查緝到案，並起獲詐騙所得20餘萬元，以及毒品咖啡包等物。經清查後發現，犯嫌發現近日因疫情口罩需求大增，呂男才會以販賣醫療口罩詐騙，據清查有20多名被害人、30多萬元金流，全案訊後全案依詐欺及毒品罪嫌移送偵辦，並持續擴大清查被害人及溯源追查詐騙集團成員。

▼被害人與呂男的對話截圖。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方查扣詐騙所得及毒品咖啡包。（圖／記者陳豐德翻攝）



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