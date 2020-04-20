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赴上海搭今晚類包機　湖北台灣人怕染病「自備防護服＋24小時未闔眼」

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▲▼滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機，從湖北出發到上海期間，自備防護服穿著。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

記者陳政錄／台北報導

趕搭今晚從上海浦東機場起飛，接返滯留湖北台灣人的「類包機」，預計230名旅客昨天起陸續啟程，為避免路上有閃失，有人全程自備防護衣，已於今晨抵達上海，另也有陸配坦言，自己一家人花了4000元人民幣（約合新台幣1萬7000元）耗時14個鐘頭趕來，已經一天沒闔眼，但為了回家，「沒有辦法，大家都要忍耐一下。」

一位陸配在抵達上海後坦言，自己一家昨天下午4點半，從湖北老家出發，於今天早上凌晨5點到達上海，總共花費4000元人民幣，10多個小時車程，「因為一整晚都沒睡，又帶孩子，聲音有點沙啞，真的很辛苦。」但想到終於可以回家，她也欣慰的說，希望大家一起加油，為了回去，一起努力。

▲▼滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲陸配與一家人連夜包車抵達上海。

值得注意的是，除了我中央流行疫情指揮中心要求，專案包機上的民眾都必須著防護服，帶護目鏡、口罩等外，由於湖北到上海屬於跨省移動，有選擇搭飛機抵達上海的民眾，就因為擔心在路程中受到感染，返台後增加醫護人員負擔，因此也自備防護服全程穿著，等抵達上海浦東機場大廳後，才稍稍「鬆了一口氣。」

據滯留湖北民眾轉述，他們多數已經滯留武漢將近3個月，也有湖北其他城市還沒回台灣的，幾乎都已做過病毒核酸檢測、自主隔離多日，因為工作、生活都在台灣，因此想要趕緊回家，恢復正常生活，最不希望的就是在這「最後一哩路」上出差錯。

▲▼滯留湖北台灣人兵分三路，趕搭第二批類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲經轉述，有人分別從湖北到江西、湖南等鄰近省分搭飛機前往上海。

本次第二批兩架次湖北「類包機」，分別預計於20、21日晚19時50分起飛，均預定兩天晚上的21時50分抵達台灣桃園機場，各可搭載230人，總共460人均已報名額滿，但具體人數仍待起飛前確定。

陸委會表示，海基會已先行對滯留民眾「證件是否過期」進行了解，不會出現證件逾期不能登機的情況，此外未來也會視民眾需求，決定是否再次安排定點定時的指定航班。

目前，滯留湖北台灣人在自行抵達上海浦東機場後，預計於下午3時30分開始辦理登機手續，於晚間6時左右於航站內準備登機，返台後將送至檢疫所進行14天的隔離觀察，另類包機上，我方將有醫護人員作為機組人員隨行檢疫。

▼滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機，分別搭乘高鐵、飛機或包車，抵達上海浦東。

▲▼滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼滯留湖北台灣人趕搭4月20日類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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