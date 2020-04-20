24染疫官兵「最早4/1就發病」症狀曝光　咳嗽9人、嗅覺異常9人

▲磐石軍艦。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

敦睦艦隊累計24人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（20）公布染疫官兵個案狀況列表，發言人莊人祥表示，這24位確定病例都是磐石艦的人員，男性22名、女性2名，年齡中位數是27歲。

莊人祥表示，其中17名是海軍官兵，6名政戰學校學生，另外一名是海軍官校學生，發病日最早是在4/1，主要最多發病日是4/11-4/15有8人，4/15-18有7人，4/17有1人，無症狀有7位。症狀最多是咳嗽有9人，佔53%，17位有症狀的人裡面有9位有咳嗽，嗅覺異常有9人，喉嚨痛有7人，發燒腹瀉有3位。

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莊人祥表示，研判本次群聚事件已經進入了次波感染，後續當然有進入潛伏期的官兵會陸續發病，所以目前所有官兵都集中在檢疫所或在醫院做觀察，尤其前一波很多士無症狀或是輕微症狀，因為船上密切空間狹小，所以有傳染的可能性，現在都在密切調查中。

▲敦睦遠訓支隊個案列表。（圖／指揮中心提供）

民進黨籍立委趙天麟20日披露，磐石艦共377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒。對此，國防部副部長張哲平表示，該5人已康復，後續醫師判斷是此案調查重點。

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

趙天麟在質詢時表示，海軍有無隱匿他不敢說，但一定有輕忽責任，並披露軍醫局稍早向他報告，「磐石艦上共377名軍士官兵，其中70人看診71次，其中有5人曾發燒」。

趙天麟認為，這樣的比例很高，返台下船前還有國軍醫院醫師組成的聯測小組上船看資料。他追問，「看完資料不會覺得很驚悚嗎？還放出來外面，現在搞得全國雞飛狗跳！」

對此，張哲平答詢時則證實此事，但強調在航行過程中共有5人發燒，這些人經過艦艇上的醫師診斷後症狀已消失，後續了解後，醫師的判斷也會是此案的調查重點。