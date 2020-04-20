染疫官兵足跡行經3高鐵站、11台鐵車站　還曾到過2處國道服務區跟機捷

▲高鐵進行深度清潔消毒。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

敦睦艦隊部分確診個案曾搭乘大眾運輸引發關注，交通部長林佳龍表示，交通部對於個案行經路徑的大眾運輸節點，皆已完成場站及全車消毒，乘客只要勤洗手、戴口罩，不要觸摸眼口鼻，謹慎防疫就能安心搭乘。

染疫官兵行經的交通節點，有3個高鐵車站（台中、嘉義、左營）、11個台鐵車站（基隆、八堵、台北、板橋、桃園、斗六、嘉義、台南、新左營、屏東、潮州）以及2個國道服務區（湖口、新營）。

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▲染疫官兵行經的交通節點都已經完成場站及全車消毒。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍表示，這些地方都已經完成場站及全車消毒，高鐵各車站原先每2小時即消毒一次，每車次列車抵達端點即會全面消毒，並在收班後再進行一次全車消毒。針對確診個案搭乘之列車目前已立即暫停載客服務，完成全面消毒及空氣濾網、座位椅布深度清潔後，才會再投入營運服務。

▲台鐵提升清潔消毒頻率。（圖／記者湯興漢攝）

另外，個案曾行經之台鐵車站、列車車廂與休息站，也進行全面清潔消毒，並落實各項防疫工作，維護旅客健康安全。林佳龍表示，感謝交通夥伴落實防疫工作，讓國人安心，他也提醒民眾勤加洗手，搭乘大眾運輸工具時也務必配戴口罩，維護自己與家人健康。

另一方面，針對確診個案也搭乘過機場捷運，桃捷公司已啟動SOP防疫因應作為，協助警方調閱CCTV掌握該名確診者搭車路徑；立即針對該名確診者搭車路徑，進行車站及旅客常接觸設備清潔消毒。

桃捷表示，預計今日營運結束後，針對A1台北車站及A7體育大學站，再次進行全站體消毒作業。個案所搭乘列車已於4月16日當日回收機廠後，即依防疫標準流程進行車廂消毒清潔。