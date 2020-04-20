20萬人收細胞簡訊怕爆！兒科醫師列「5點建議」：不要太緊張

▲黃瑽寧醫師提出5點提醒，收到細胞簡訊的民眾不必太緊張。（圖／翻攝自黃瑽寧臉書）



記者柯振中／綜合報導

海軍敦睦艦爆發新冠肺炎疫情，足跡遍布全台，中央流行疫情指揮中心為此發送細胞簡訊，提醒可能與確診個案接觸的民眾，不過，有不少民眾收到簡訊後，感到相當緊張，深怕自己也被感染。對此，兒科醫師黃瑽寧提出5點提醒，希望民眾不要太緊張，「有二十萬人跟你一樣收到簡訊。」

黃瑽寧醫師在臉書粉專「黃瑽寧醫師健康講堂」上提醒，若民眾的手機收到細胞簡訊，被告知「與確診個案同時位於同一地點」，不必太過緊張，因為有20萬人收到這封簡訊，這次發送是以手機定位來看，收到簡訊民眾的手機與案主的手機曾在同一時間內，出現在約一公里半徑的地點，「所以才被大數據匡列。」

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▲黃瑽寧說，若與確診者同桌吃飯，被感染的風險高，但若只是出現在同一個地點，感染風險相對低。（示意圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



黃瑽寧說明，以這次的案例來看，若收到簡訊的民眾與確診個案吃飯時同桌，被感染的風險比較高，但大部分的人只是出現在同一地點，感染風險很低。

不過，他也提醒，防疫視同作戰，若民眾收到簡訊，務必遵守5點規定。這5點規定分別是：

一、 出門上學上班，請務必戴口罩、勤洗手、每天自己量體溫，做好個人衛生安全防護。

二、 這段時間（14天）請自己一個人吃飯就好，不要與身邊的人共餐。

三、身體不適時，請在家休假不上班不上課。若有就醫需求，請告知醫生曾經收到提醒簡訊。

四、忍耐十四天的不方便，拒絕恐慌，為愛防疫。無需焦慮或擔心，因為你被傳染的機率，真的很低很低。

五、身邊的親友更不要大驚小怪，除了戴口罩和不共食之外，在安全社交距離下可以多聊天。每天寫個小卡片、簡訊貼圖，關心倒霉的收簡訊者，告訴他你們有多愛他。

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